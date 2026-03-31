Manisa’nın tarımsal potansiyeliyle parlayan yıldızı Demirci, baharın gelişiyle birlikte görsel bir şölene ev sahipliği yapıyor. Kiraz, ceviz ve hünnap üretiminde bölgenin lokomotifi olan ilçe, son yıllarda profesyonel badem yetiştiriciliği alanında attığı dev adımlarla tarımsal gücünü tahkim ediyor. Demirci’de yürütülen bu modern tarım hamlesi, sadece bölgeyi değil, Türkiye’nin badem arzını da stratejik olarak destekliyor.

3 BİN 500 DEKARLIK ALANDA 400 TON ÜRETİM

İlçe genelinde toplam 3 bin 500 dekar arazide sürdürülen profesyonel badem yetiştiriciliği, bölge ekonomisinin en temel dinamiklerinden biri haline geldi. Modern tarım tekniklerinin titizlikle uygulandığı bu geniş üretim sahalarında, iklim koşullarına bağlı olarak yıllık yaklaşık 400 tonluk bir üretim hacmine ulaşıldı. 2023 verilerine göre Türkiye genelinde gerçekleşen 170 bin tonluk üretimde Adıyaman, Mersin ve Şanlıurfa başı çekerken; Demirci, Ege Bölgesi'ndeki yükselen grafiğiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

MEŞHUR MEZARDAN ÇIKAN GİZEM

Badem kültürü, ilk kez belirlenen tarihsel kaynaklara göre yaklaşık 4 bin yıl önce İran, Türkiye, Suriye ve Filistin hattında filizlendi. Bu kadim meyvenin tarih sahnesindeki en çarpıcı kanıtı ise Mısır’ın meşhur firavunu Tutankamon’un kabrinde saklı. MÖ 1332-1323 yılları arasında hüküm süren firavunun mezarında bulunan meyveler arasında bademin de yer alması, bu meyvenin antik dünyada bolluk ve bereketin simgesi olduğunu kanıtlıyor.

STRATEJİK ÖNEMİ BELİRLENDİ

Orta ve Batı Asya’nın dağlık bölgelerini ana vatanı kabul eden badem türü için Türkiye, dünyanın en önemli gen merkezlerinden biri olarak kabul ediliyor. Uzmanlar, Demirci’deki bu modern üretim hamlesiyle birlikte bölgenin tarımsal çeşitlilikteki kritik rolünün ilk kez belirlendiğini ve profesyonel yetiştiricilikte yeni bir döneme girildiğini vurguluyor. 150 yıl önce İspanya’dan taşınan tohumlarla ABD dünya liderliğini elinde tutsa da, Anadolu toprakları bu kadim mirası modern teknolojiyle birleştirerek geleceğe taşımaya devam ediyor.