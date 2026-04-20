İtalya Serie A ekiplerinden Hellas Verona’da forma giyen golcü oyuncu Gift Orban, Milan mağlubiyetinden sonra taraftarla yaşadığı gerilim ile gündem oldu.

Nijeryalı oyuncu, Milan maçının ardından trafikte bir taraftarla yumruk yumruğa birbirine girdi. Telenuovo tarafından paylaşılan görüntülerde, Hellas Verona’nın forveti Gift Orban’ın taraftarla kavga ettiği anlar ortaya çıktı.

GERGİNLİK KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

İddiaya göre Milan yenilgisinin ardından stat çevresinde Orban, taraftarlar ile karşılaştı ve taraftarlar fotoğraf çektirmek istedi. Ancak Nijeryalı oyuncu bu isteğe olumsuz yanıt verince sözlü münakaşa başladı.

Yaşanan tartışma sırasında bir taraftar, Orban’ın aracına vurunca gerilim kavgaya dönüştü. Tansiyonun yükselmesi ile birlikte Orban, taraftar ile yumruklaştı ve çevredekiler olayı yatıştırmak için araya girdi. Yaşananlar, İtalya'da gündem olurken görüntüler kısa süre içinde sosyal medyada yayıldı.