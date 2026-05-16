Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında deplasmanda Rizespor ile 2-2 berabere kalarak sezonu noktalayan Beşiktaş'ta, yıldız oyuncudan veda mesajı geldi.

Sezon başında kiralık olarak siyah beyazlı ekibe katılan Malili yıldız El Bilal Toure, sosyal medya hesabından maç sonu bir payaşım yaptı. Son maç vurgusu dikkat çeken açıklamada kulübe teşekkür eden 24 yaşındaki futbolcu, "Son maç. Çok teşekkür ederim Beşiktaş. Tüm zorluklara rağmen bu sezon değerlerle dolu bu formayı giymekten gurur duydum" ifadelerini kullandı.

Bu sezon Beşiktaş forması ile 26 resmi maça çıkan El Bilal Toure, 7 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.