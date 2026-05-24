İngiltere Premier Lig’de 38. hafta maçları bugün oynandı ve sezon sona erdi. Ada’da küme düşen son takım ise belli oldu. Burnley ve Wolverhampton’ın ardından Tottenham ve West Ham United, kümede kalmaya çalışıyordu.

Tottenham sahasında Everton’u 1-0 yendi ve puanını 41’e yükseltti, West Ham ise evinde Leeds United’ı 2-0 yenmesine rağmen küme düşmekten kurtulamadı. Puanını 39’a çıkaran Londra temsilcisine bu galibiyet yetmedi. West Ham 14 sezon sonra küme düştü.

KADROSU YILDIZLAR TOPLULUĞU

Kadrosunda önemli yıldızlara sahip West Ham United’ın kadro değeri ise 362 milyon euro. İngiliz ekibinin kadrosunda; Jarrod Bowen, Mateus Fernandes, Crysencio Summerville, Taty Castellanos, El Hadji Malick Diouf, Jean-Clair Todibo ve Aaron Wan-Bissaka gibi yıldızlar var. West Ham’ın yıldızları transfer döneminde yakından takip edilecek.