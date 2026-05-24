Uzmanlara göre Susie Creek çevresi geçmişte aşırı otlatma, kuraklık ve su kaybı nedeniyle büyük zarar gördü. Bölgedeki eski sulama kanallarının artık tamamen kuruduğu belirtiliyordu. Ancak 1990’lı yıllarda başlayan habitat çalışmalarıyla birlikte kunduzlar yeniden bölgeye dönmeye başladı.

En dikkat çeken değişim ise kunduzların inşa ettiği barajlarla ortaya çıktı. Ağaç dalları, çamur ve taşlarla yapılan doğal setler sayesinde suyun akışı yavaşladı. Böylece dere yatağında yeniden küçük göletler ve sulak alanlar oluşmaya başladı.

KURAK BÖLGE YENİDEN YEŞERDİ

Araştırmacılar, kunduzların oluşturduğu doğal göletlerin yalnızca suyu tutmadığını, aynı zamanda yer altı su seviyesini de yükselttiğini belirtiyor. Bölgedeki bitki örtüsü yeniden büyümeye başlarken, kuşlar ve balıklar gibi birçok canlı da geri döndü.

Uzmanlara göre kunduzlar doğadaki en güçlü “ekosistem mühendislerinden” biri olarak görülüyor. Çünkü yaptıkları barajlar, suyun hızla akıp kaybolmasını önleyerek kurak bölgelerde bile nemli alanlar oluşturabiliyor.

Uydu görüntülerinde bile fark edilen değişim sonrası Susie Creek çevresindeki sulak alanların genişlediği belirtiliyor. Bazı araştırmacılar, yalnızca birkaç kunduzun bile yıllar içinde bütün bir vadinin görünümünü değiştirebildiğini söylüyor.