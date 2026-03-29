Haftalardır Türkiye'nin birçok bölgesinde devam eden sağanak yağışların ardından milyonlarca vatandaş, güneşli havaların ne zaman görüleceğini merak ediyor.



Nisan ayının yaklaşmasıyla birlikte hava sıcaklıklarında ani artış beklenirken, Meteoroloji kaynaklarından sürpriz haberler peş peşe geldi.





159 SAAT BOYUNCA GÜNEŞ OLMAYACAK



Hava Forum'un aktardığı bilgilere göre, İstanbul'da bu hafta boyunca yalnızca salı günü 9 saat boyunca güneş görülecek. Haftanın geri kalan günlerinde ise güneşin olmaması, havanın tamamen gri ve yağışlı olması bekleniyor.



Kasvetli havaların insan psikolojisinde olumsuz etkiler bırakabileceğini aktaran uzmanlar, hafta boyunca sosyal aktivitelere devam edilmesini ve eve kapanılmaması gerektiğini tavsiye etti.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) internet sitesinde paylaştığı 5 günlük hava tahmin raporuna göre ise Türkiye'nin kıyı kesimleri dışında kalan bölgeleri salı günü yağış almayacak. Pazartesi, çarşamba ve perşembe günlerinde ise yurdun bazı kesimlerinde kar yağışı, geri kalan bölümünün tamamında ise sağanak yağış bekleniyor.