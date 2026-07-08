Türkücü Ceylan, oğlu Yiğitcan’ın doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Yıllarca kameralardan uzak kalan Yiğitcan’ın son hali dikkat çekti. ''YİĞİDİM, OĞLUM'' Ceylan, 31 yaşına basan oğlu için duygusal ifadeler kullandı. Ünlü şarkıcı, paylaşımında “Yiğidim canım oğlum iyi ki doğmuşsun, iyi ki senin annen ben olmuşum. Nice mutlu yıllarımız olsun. Seni çoook seviyorum” sözlerine yer verdi. Özel hayatını çoğunlukla gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Yiğitcan, annesi Ceylan’ın sosyal medya paylaşımları dışında magazin dünyasında sık sık yer almıyor. Yıllar içinde kameralardan uzak büyüyen Yiğitcan’ın değişimi ise takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.





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