“Kuşum Aydın” lakabıyla tanınan Aydın Uğurlular, yıllar önce yaptırdığı dolgulardan sonra yüzünde deformasyonlar olmuştu. Ünlü şarkıcı ne yaptıysa da bu soruna çözüm bulamamıştı. Son olarak 48 saatlik bir ameliyatın ardından Aydın yüzünün yeni haline kavuştu.

DOLGULAR HAYATINI KARARTMIŞTI

Bir dönem yaptırdığı estetik müdahaleler sonrası yüz hatlarında ciddi değişimler yaşayan Kuşum Aydın, katıldığı programlarda bu süreçten duyduğu pişmanlığı sık sık dile getirmişti.

“Pişman oldum” sözleriyle dikkat çeken ünlü isim, yaşadığı süreci açıkça anlatarak estetik yaptırmak isteyenlere de uyarılarda bulunmuştu.

AMELİYAT ÖNCESİ FİLTRESİ PAYLAŞIM YAPTI

Ameliyat kararı alan Kuşum Aydın, operasyon öncesinde filtresiz halini sosyal medya hesabından paylaşarak dikkat çekmişti. Yüzündeki deformasyonu açıkça gösteren bu paylaşım, kısa sürede gündem olmuştu.

Ünlü şarkıcı, yüz gerdirme ameliyatı için bıçak altına yatacağını da yine bu süreçte duyurmuştu.

AMELİYAT SONRASI İLK HALİ GÜNDEM OLDU

Geçirdiği yüz gerdirme operasyonunun ardından Kuşum Aydın, son halini takipçileriyle paylaştı. Ünlü ismin yeni görünümü sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, değişimi birçok kullanıcı tarafından yorum yağmuruna tutuldu.





SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Kuşum Aydın’ın ameliyat sonrası görüntüsü kısa sürede magazin gündemine otururken, hayranları hem şaşkınlıklarını hem de destek mesajlarını dile getirdi.

Ünlü şarkıcının son haliyle ilgili yorumlar ikiye bölünürken, geçirdiği dönüşüm uzun süre konuşulacak gibi görünüyor.

Gelen yorumlar şu şekilde: