Ünlü sanatçı Barış Manço’nun oğlu Doğukan Manço, katıldığı televizyon programında hem babasının mirasını yaşatma çabasını hem de yıllardır içinde taşıdığı büyük kırgınlığı anlattı. Manço, 2002 yılında yaşanan süreç sonrası aile evinden ayrılmak zorunda kaldıklarını belirterek, o günden bu yana manevi değeri çok büyük olan evi geri almak için çalıştığını açıkladı.

Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın “Biz Bize” programına konuk olan Doğukan Manço, samimi açıklamalarıyla dikkat çekti. Babasının adını yaşatmanın kendisi için sadece bir görev değil, aynı zamanda büyük bir sorumluluk olduğunu söyleyen Manço, Barış Manço’nun Türkiye için çok özel bir değer olduğunun altını çizdi.

''BABAMIN BÜYÜTTÜĞÜ KOSKOCA BİR NESİL VAR''

Yıllardır çeşitli projeler ve girişimlerle babasının hatırasını canlı tutmaya çalıştığını ifade eden Manço, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile de bu konuda temas halinde olduklarını dile getirdi. Barış Manço’nun yalnızca müzik kariyeriyle değil, toplum üzerindeki etkisiyle de unutulmaz bir isim olduğunu vurgulayan Manço, “Babam sadece şarkılar yapan bir sanatçı değildi. Onun büyüttüğü, etkilediği koskoca bir nesil var” ifadelerini kullandı.

2002 YILINDA HACİZ SÜRECİ YAŞADI

Programda en dikkat çeken bölüm ise aile evine ilişkin yaptığı açıklamalar oldu. Yıllar önce yaşadıkları maddi ve manevi zorlukların kendisini derinden etkilediğini belirten Doğukan Manço, o dönem yaşananların hafızasında hala çok canlı olduğunu söyledi.

Aile yadigârı olan evin kendileri için büyük anlam taşıdığını dile getiren Manço, bu nedenle uzun süredir ciddi bir mücadele verdiğini anlattı.









2002 yılında yaşanan haciz sürecine de değinen Doğukan Manço, o dönem uğradıkları haksızlığı şu sözlerle özetledi: "2002'de duygusal anlamda çok hakkaniyetsizce evimden çıkarıldım. Babamın evi elimden alındı. Ben bir gün o evi geri alacağım diye ant içtim. Yıllardır bunun için savaş veriyorum. Çok çalıştım ve o parayı biriktirdim. Kendime oturacak bir ev değil, manevi olarak yerini bulması için birikim yaptım."