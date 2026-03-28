Dünya, Orta Doğu’daki savaş ve ekonomik krizle boğuşurken, küresel sağlığı tehdit eden o eski düşman "mutasyon" geçirerek geri döndü. ABD merkezli Newsweek’in yayınladığı son veriler ve yayılım haritası, BA.3.2 adı verilen yeni varyantın Amerika genelinde nasıl bir hızla yayıldığını ortaya koydu. 2026 yılının Mart ayı itibarıyla eyaletlerdeki vaka sayılarında görülen ani artış, "Yeni bir kapanma kapıda mı?" sorularını beraberinde getirdi.

TÜM EYALETLERE YAYILIYOR!

Yayınlanan interaktif haritada, özellikle kıyı eyaletlerinde yoğunlaşan vaka artışları dikkat çekiyor. Florida’dan New York’a, Kaliforniya’dan Teksas’a kadar geniş bir alanda tespit edilen BA.3.2 varyantı, sağlık sistemini yeniden alarm durumuna geçirdi. Sağlık otoriteleri, bu yeni türün bağışıklık sisteminden kaçma yeteneğinin daha yüksek olduğunu iddia ediyor.

"BU VARYANT DİĞERLERİNE BENZEMİYOR"

Salgın hastalık uzmanları, BA.3.2’nin semptomlarının öncekilere göre daha farklı seyredebileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Newsweek’in ulaştığı raporlara göre, virüsün yayılma hızı geometrik bir artış gösteriyor. "Enfeksiyon oranları her hafta katlanarak artıyor" diyen uzmanlar, maske ve mesafe kurallarının bazı bölgelerde yeniden zorunlu hale getirilmesini savunuyor.

TÜRKİYE'YE SIÇRAR MI?

ABD’deki bu hızlı yayılım, uluslararası seyahat rotalarını da takibe aldırdı. Henüz resmi bir seyahat kısıtlaması gelmese de, Avrupa ve Asya ülkelerinin sınır kontrollerini sıkılaştırması gündemde. 28 Mart 2026 itibarıyla küresel borsalarda sağlık sektörü hisselerinde hareketlilik yaşanırken, vatandaşlar "Yine mi eve kapanacağız?" endişesiyle gelişmeleri korkuyla takip ediyor.