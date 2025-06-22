Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) 21 Haziran’da, ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile üçüncü ve son oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 22 Haziran’da uygulandı.
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından testlere ait soru ve cevap anahtarları ÖSYM'nin internet adresi "osym.gov.tr" üzerinden erişime açıldı.
Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.
Adaylar, YKS temel soru kitapçıkları ve cevaplarının tamamına ÖSYM’nin resmi internet adresinde yer alan duyurular sayfasından ulaşabilecek.
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