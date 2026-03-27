Sosyal devletin en temel şartlarından sağlık hizmetlerine erişim anayasal bir hak olmasına rağmen vatandaşlar, sağlık raporu almak için bile ücret ödemek zorunda bırakılıyor. İşe girmek veya ehliyet almak için şart olan sağlık raporu ücreti 250 lira civarında bulunuyor. 2025’in Haziran ayından bu yana ehliyet raporu, yivsiz tüfek raporu, işe giriş raporu, sporcu lisans raporu, genel durum raporu, akli meleke raporu ve hac parmak izi raporu alabilmek için de Sağlık Bakanlığı’na para yatırmak gerekiyor.

HEM ZORUNLU HEM PAHALI

Sağlık raporu, ehliyet yenileme gibi zorunlu bir hizmette devletin kâr amacı gütmesi, dar gelirli vatandaşları zor durumda bırakıyor. 2016 yılında verilmeye başlanan yeni tip sürücü belgelerinin 10 yıllık süresi doldu. Son haftalarda yüksek trafik cezalarına isyan eden vatandaşa bir de ehliyet yenileme ücreti çıktı. Yeni ehliyet için sağlık raporu, yenileme bedeli ve biyometrik fotoğraf ücretiyle birlikte yaklaşık 3 bin lira masraf gerekiyor.

Sürücü belgesi yenileme bedeli 2 bin 115, sağlık raporu 250 ve biyometrik fotoğraf için de 450 lira olmak üzere 2 bin 815 lira ödeniyor. CHP’li Cumhur Uzun, ehliyet yenilemenin vatandaştan yeni bir tahsilat kapısı gibi görüldüğünü belirterek,”Vatandaş zaten geçim sıkıntısı altında yaşam mücadelesi veriyor. İktidar şimdi de ehliyet yenileme adı altında yeni bir ödeme kalemi yaratıyor. Zorunlu bir belgenin maliyetinin 30-40 katına 2 bin 115 liraya vatandaşa dayatılması kabul edilemez” dedi.

‘En büyük sorun fahiş cezalar’

Yollardaki radarlar ve APP plaka cezaları gibi önlemler iktidarın trafik denetimleriyle vatandaşın güvenliğini sağlamaktan çok bütçe açığını kapatmayı hedeflediğini ortaya koyuyor. Araçlardaki ekranlar bile ceza konusu olmuşken esnaf da bu konuda iktidara tepki gösteriyor. Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin, “En büyük sorun trafik cezaları. Bütün emniyet güçlerine ceza yazma yetkisi verilmiş. Bu kaldırılacak yük değil, çok ağır. Cezalar çok ağır” dedi. (ANKA)