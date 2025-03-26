Cem YILDIRIM

DAR gelirli vatandaşların yanı sıra yaşlı nüfusun içinde bulunduğu koşullar da giderek kötüleşiyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri bile 65-70 yaşında vatandaşların zorunluluk nedeniyle inşaatlar ve sanayi siteleri başta olmak üzere beden gücü gerektiren işlerde çalışmaya başladığı gerçeğini gizleyemedi. TÜİK’in ‘Yaşlılar 2024’ araştırma sonuçlarına göre sayıları 10 milyona yaklaşan 65 yaş ve üzeri yaşlıların iş gücüne katılım payı geçen 2023’de yüzde 12.2 iken, 2024 sonunda yüzde 13’e yükseldi.

DÖRTTE BİRİ YOKSUL

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak tarafından hazırlanarak MYK’ya sunulan raporda, toplam nüfus içindeki yoksulluk oranında en yüksek pay da yüzde 24.2 ile 65 yaş ve üstü yaşlı nüfusa ait bulunuyor. Raporda, “Yaşlı istihdamı, hizmetlerde yüzde 32’ye, sanayide yüzde 7.3’e, inşaatta yüzde 2.8’e yükseldi” denildi.