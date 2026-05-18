Hradec Kralove şehri yakınlarında yürütülen otoyol inşaatı çalışmaları sırasında, yaklaşık 2200 yıl öncesine dayanan ve Keltlere ait olduğu belirlenen devasa bir yerleşim yeri keşfedildi. 25 hektarlık bir alanı kaplayan bu bölge, Orta Avrupa'daki en önemli arkeolojik buluşlardan biri olarak nitelendiriliyor.

İNŞAAT ÇALIŞMALARI TARİHİ KEŞFE YOL AÇTI

Arkeolog Matous Holas, kazıların otoyol projesi sayesinde başladığını ve bölgedeki eserlerin öneminin ilk çalışmalarla birlikte anlaşıldığını belirtti. Demir Çağı yerleşimlerinin genellikle bir hektar civarında olduğu bölgede, bu yerleşimin 25 hektara yayılması uzmanlar tarafından "sıra dışı" olarak değerlendirildi.

13 BİN TORBA TARİHİ ESER ÇIKARILDI

İki yıl süren titiz çalışmalar sonucunda, yerleşim yerinden 13 binden fazla materyal torbası toplandı. Çıkarılan buluntular arasında şunlar yer alıyor:

Roma sikkeleri model alınarak basılmış altın ve gümüş paralar.

Broşlar, cam boncuklar ve aynalardan oluşan 1000’den fazla mücevherat.

Baltık kehribarından yapılmış süs eşyaları.

Gelişmiş tekniklerle üretilmiş lüks seramikler ve metal kaplar.

SAVUNMA DUVARI OLMAYAN BİR TİCARET MERKEZİ

Arkeologlar, yerleşimin en dikkat çekici özelliğinin herhangi bir savunma duvarı veya tahkimat içermemesi olduğunu ifade ediyor. Bu durum, topluluğun askeri çatışmalardan ziyade ticarete odaklandığı şeklinde yorumlanıyor. Yerleşimin, Kuzey Denizi ile Akdeniz’i birbirine bağlayan tarihi "Kehribar Yolu" üzerinde stratejik bir durak olduğu; ham maddenin burada işlenerek güneye gönderildiği saptandı.

ANİDEN BOŞALTILDI

M.Ö. 450 ile M.Ö. 40 yıllarını kapsayan La Tène dönemine ait olan yerleşimin, M.Ö. 1. yüzyılda aniden boşaldığı tespit edildi. Ancak kazı alanında yangın, çatışma, silah stoğu veya toplu mezar gibi bir şiddet izine rastlanmadı. Bilim insanları, yerleşimin terk edilme nedenini ekonomik kriz veya çevresel değişimlere bağlasa da kesin bir kanıta henüz ulaşılamadı.

Bölgede hangi Kelt kabilesinin yaşadığına dair yazılı bir belge veya mezarlık izine rastlanmadığı için yerleşimin etnik aidiyeti üzerindeki araştırmalar devam ediyor.