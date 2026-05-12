İzmir'in Karabağlar ilçesinde 59 yaşındaki Ertan B., taksisine bindiği 61 yaşındaki Ç.B.’ye bıçakla saldırıp, gasp girişiminde bulundu. Taksi şoförü Ç.B.'nin yaşanan boğuşmada bıçakla boğazından yaralandığı olay, araç içi kamerasına yansıdı. Şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı. BOĞUŞMA SOKAKTA DA SÜRDÜ Olay, dün saat 21.00 sıralarında, Çevreyolu Uzundere mevkisinde meydana geldi. Ertan B., Ç.B.'nin şoförlüğünü yaptığı taksiye bindi. Gideceği yere ulaşan Ertan B., araçtan indikten sonra sürücüye para verecek gibi pencereden uzanarak elindeki bıçakla saldırdı. Yaşanan boğuşmada Ç.B. bıçakla boğazından yaralandı. Ç.B. araçtan inerken, boğuşma sokakta da sürdü. KENDİ İMKANLARIYLA HASTANEYE GİTTİ Yeniden aracına binen taksi şoförü, olay yerinden uzaklaştı. Kendi imkanlarıyla hastaneye giden Ç.B. tedaviye alındı. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli Ertan B.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Ç.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. SALDIRI ANLARI KAMERADA Öte yandan saldırı anları, taksinin araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde saldırganın parayı uzatır gibi yapıp elindeki bıçağı Ç.B.'nin boğazına dayadığı, bu sırada taksi şoförünün boynundan yaralandığı ve ardından araçtan indiği anlar yer aldı.

