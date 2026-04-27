İngiltere’nin ana yollarından ziyade Formula 1 pistlerini anımsatan devasa siyah-beyaz işaretler, ülke genelinde sürücüleri belirsizliğe sürükledi. 20 yılı aşkın tecrübesi olan şoförlerin bile "hayatımda ilk kez görüyorum" dediği bu gizemli panolar, son günlerde sosyal medyada en çok tartışılan konu oldu.

Bu tabelayı kafa karıştırıcı kılan en temel unsur, Birleşik Krallık Hükümeti tarafından yayımlanan 172 sayfalık resmi "Trafik İşaretlerini Tanıyın" kılavuzunda veya Karayolu Kuralları kitapçığında hiçbir kaydının bulunmaması.

Ne sınavlara hazırlanan yeni sürücüler ne de yollarda binlerce kilometre katetmiş profesyoneller, bu sembolün yasal olarak ne anlama geldiğini bilmiyor.

PEKİ BU İŞARET NE ANLAMA GELİYOR?

Sosyal medya kullanıcıları ve yerel uzmanların araştırmaları sonucunda, bu işaretin aslında "gayriresmi" bir güvenlik katmanı olduğu ortaya çıktı. Tabelanın kullanım mantığı şu noktalar etrafında toplanıyor:

Gece Görüşü İçin Uyarı: Özellikle Salisbury, Winchester ve Oxford dışındaki aydınlatmasız kırsal yollarda, far ışığı vurduğunda parlayan bu dev panolar "Yol burada bitiyor, yavaşla!" mesajı veriyor.

Kaza Kara Noktaları: Bu işaretlerin geçmişte ciddi kazaların yaşandığı, tali yolların ana yolla kesiştiği ancak fark edilmesinin zor olduğu noktalara yerleştirildiği görülüyor.

Optik İllüzyon Engelleyici: Bazı yolların dümdüz devam ediyormuş gibi görünmesi nedeniyle, sürücülerin kavşakları fark etmeyip doğrudan geçmelerini önlemek amacıyla bir tür görsel bariyer görevi görüyor.

UYGULAMANIN AMACI NE?

Daily Express'te yer alan habere göre, resmi literatürde tanımlanmamış olsa da bu siyah-beyaz karelerin, sürücüleri reflektif bir uyarıyla durmaya veya yavaşlamaya zorladığı belirtiliyor.

Yetkililer tarafından tescillenmiş standart bir trafik levhası olmasa da, yerel yönetimlerin kazaları azaltmak adına bu "ultra belirgin" yönteme başvurduğu belirtiliyor.