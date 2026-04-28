Dünyanın en modern ve eğitimli ülkelerinden biri olan İzlanda’da, dev iş makinelerinin, milyon dolarlık otoyol projelerinin ve mühendislerin önünde tek bir güç durabiliyor: "Huldufólk", yani Gizli Halk. İnanması güç ama bu ülkede ulaştırma projeleri onaylanmadan önce "Elf uzmanlarına" danışılıyor.

BAKANLIK BÜNYESİNDE ELF DENETÇİSİ

İzlanda Ulaştırma Bakanlığı (Vegagerðin), bir yol projesine başlamadan önce sadece zemin etüdü yapmıyor; aynı zamanda o bölgedeki "görünmez sakinlerin" rızasını alıyor. Bakanlık içinde resmi olarak çalışan ve "Elf Danışmanı" olarak bilinen uzmanlar, inşaat yapılacak bölgedeki kayaların veya tepelerin Elflere ait olup olmadığını araştırıyor.

ANİDEN KAVİS ÇİZEN OTOYOLLARIN NEDENİ

İzlanda’da dümdüz gitmesi gereken bir yolun aniden dev bir kayanın etrafından dolandığını görürseniz şaşırmayın. Eğer Elf danışmanları o kayada "Gizli Halk"ın yaşadığını rapor ederse, projenin rotası derhal değiştiriliyor. Mühendisler, modern teknolojiye rağmen Elfleri kızdırmanın "uğursuzluk ve kaza" getireceğine o kadar inanıyorlar ki, projeyi değiştirmek en güvenli yol olarak görülüyor.

ELFLERİ UYANDIRMAK KRİZ SEBEBİ

Yakın geçmişte, Reykjavik yakınlarındaki bir yol çalışmasında dev bir kaya iş makineleri tarafından taşınmaya çalışılmış, ancak üst üste gelen iş kazaları ve makinelerin bozulması üzerine çalışma durdurulmuştu. Elf uzmanlarının müdahalesiyle kaya "usulüne uygun" şekilde başka bir yere taşındı ve ancak o zaman işler yoluna girdi. İzlandalılar için bu bir batıl inanç değil, kültürel bir "ortak yaşam" kuralı.

HALKIN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU İNANIYOR

Yapılan anketlere göre İzlanda halkının %50’sinden fazlası Elflerin varlığını reddetmiyor. Bu durum, devlet kademesinde öyle bir yer edinmiş ki, mahkemeler bile zaman zaman "Elf yaşam alanlarını" korumak için yürütmeyi durdurma kararı verebiliyor. Modern dünya "görünenle" ilgilenirken, İzlanda devleti "görünmeyeni" resmen muhatap alıyor.