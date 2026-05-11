Eski Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) İşletme Dairesi Başkanı Mehmet Cemil Acar'ın hakkındaki "rüşvet" ve "yolsuzluk" davasına Ankara 69. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Tutuklu sanık Mehmet Cemil Acar, duruşmaya SEGBİS'le katıldı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, dosyadaki bağımsız bilirkişi raporuna ilişkin Acar; "Bağımsız bilirkişi raporuna ilişkin diyecek bir şeyim yoktur, tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Acar'ın avukatı; "Benim müvekkilim mağdur edildi, olay başladığında basına yansıtıldı. Bu bir hak mahrumiyeti. Müvekkil tutukluluk sürecinde neredeyse infazını tamamladı. Beraatine, mümkün değilse kaçma şüphesi bulunmadığından adli kontrolle tahliyesini istiyoruz" dedi.

'BÜROKRASİ TARİHİNE KARA BİR LEKEDİR'

Savcının esasa ilişkin talebine karşı savunma yapan Acar; "Ben bunun kamu davasından çıktığını düşünüyorum. Birkaç kişinin kini ve nefretiyle ve basını manipüle etmesiyle durum buraya geldi. Ben bu yıl tutuklansaydım, enflasyondan dolayı iki katı döviz miktarından dolayı hesap vermem gerekiyordu. Bu sefer de maaş geliri üzerinden mi savunma yapmam istenecekti? Bu hayatın olay akışına aykırı. Ben mal beyanımı düzenli olarak verdim. Ben haksız mal elde ettiysem, bu işlerle bağlantılı işler ispatlamalı. Ben Cumhurbaşkanı'mızın en prestijli projesinde kritik görevler aldım. Ben nereye kaçacağım? Malım, mülküm alınmışken, 2 bebeğim varken niye kaçayım? 28 yıllık çalışma hayatımın 22 yılını AKP hükümetlerinde şanımla, şerefimle çalıştım. Bu dava Türk bürokrasi tarihinde kara bir lekedir" dedi.

Savunmaların ardından ara kararını açıklayan mahkeme hakimi, Acar'ın tutukluluk halinin devamına, önceki bilirkişi heyetinden farklı bir heyetten yeni bir bilirkişi raporu istenmesine karar verdi. Hakim davayı 29 Haziran'a erteledi.