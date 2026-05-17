Küresel video platformu YouTube, yapay zeka teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte hızla artan manipüle edilmiş içeriklere karşı radikal bir güvenlik hamlesi başlattı. Platform, daha önce yalnızca ünlü isimler ve belirli meslek grupları için sunduğu yapay zeka tabanlı "yüz benzerliği algılama" aracının kapsamını genişleterek, 18 yaş ve üzerindeki tüm kullanıcıların erişimine açma kararı aldı. Bu hamleyle birlikte, platformda hesabı bulunan her yetişkin kullanıcı, rızası dışında üretilen deepfake videolara karşı kendi dijital kimliğini savunma hakkına kavuşuyor.

ANINDA UYARI GİDİYOR

Sistemin işleyişi oldukça pratik ve doğrudan kullanıcı kontrolüne dayalı bir mekanizmayla yürütülüyor. Özelliği aktif hale getiren kullanıcılar, öncelikle "selfie" tarzı bir taramayla kendi yüz hatlarını sisteme tanıtıyor. YouTube’un yapay zeka algoritması, bu referans veriyi kullanarak platforma yüklenen milyonlarca video arasında geriye dönük ve anlık bir tarama gerçekleştiriyor. Sistem, kullanıcının yüz hatlarıyla eşleşen ya da ciddi benzerlik gösteren yapay zeka üretimi bir içerik tespit ettiğinde, ilgili hesap sahibine anında bir uyarı bildirimi gönderiyor. Bildirimi alan kullanıcı, kendi rızası dışında oluşturulan bu sentetik içeriğin platformdan tamamen silinmesi için doğrudan kaldırma talebinde bulunabiliyor.

DETAYLICA İNCELİYOR

Gelen talepler, platformun güncellenen gizlilik politikası ve katı kuralları çerçevesinde titiz bir inceleme sürecinden geçiriliyor. YouTube uzmanları, değerlendirme aşamasında içeriğin ne kadar gerçekçi göründüğünü, yapay zeka ile üretildiğine dair izleyiciye net bir bilgi verilip verilmediğini ve videodaki kişinin benzersiz bir şekilde tanımlanıp tanımlanamadığını inceliyor. Eğer sentetik olarak değiştirilmiş bir içerik kişinin gerçekçi bir benzerliğini yansıtıyor ve manipülasyon içeriyorsa, gizlilik yönergeleri uyarınca videonun platformdan kaldırılmasına karar veriliyor.