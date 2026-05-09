Yozgat’ın Yerköy ilçesindeki Yukarı Elmahacılı köyünde uzun süredir kullanılmayan okul binası yapılan tadilat çalışmalarıyla cemevine dönüştürüldü. Yenilenen yapının açılışı geniş katılımla gerçekleştirilirken, köyde onlarca yıl sonra ilk kez cem yapıldı.

Açılış programına Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, siyasi parti temsilcileri, yerel yöneticiler ve vatandaşlar katıldı. Program kapsamında köyde bulunan Ziyaret Tepesi’ndeki Arif Ana Türbesi ziyaret edildi, kurban kesildi ve davetlilere pilav ile lokma dağıtıldı.

Köy Muhtarı Hüseyin Koç, cemevinin köy halkının desteğiyle önemli bir ihtiyacı karşıladığını belirterek, yaklaşık 60 yıldır köyde cem düzenlenmediğini söyledi. Koç, yapılan çalışmalar kapsamında binanın boya, mutfak, yemekhane, ses sistemi ve diğer donanımlarının yenilendiğini ifade etti.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ise kent genelinde cemevlerine yönelik bakım ve onarım çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Son iki yılda çok sayıda cemevinin ihtiyaçlarının giderildiğini aktaran Özkan, yeni projelerle farklı köylerde de benzer hizmetlerin devam edeceğini söyledi.

Yetkililer, yenilenen cemevinin bölgedeki birlik ve beraberliğe katkı sağlamasını temenni etti.