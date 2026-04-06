31 Mart seçimlerinde Elazığ’da elde ettiği sonuçlarla dikkat çeken Yeniden Refah Partisi, bu kez iç tartışmalar ve istifalarla gündemde. İl genel meclisinde görev yapan üç üyenin, Nisan ayında gerçekleştirilen komisyon seçimlerinde yaşanan bir görevlendirmeye tepki göstererek istifa kararı alması, partide kriz sinyallerini beraberinde getirdi.

3 MECLİS ÜYESİNE İHRAÇ KARARI

Elazığ’da Yeniden Refah Partisi içinde imar komisyonu tartışması krize dönüştü; üç meclis üyesi istifa ederken, parti yönetimi disiplin sürecini başlattı. YRP Elazığ İl Başkanlığı Alacakaya İl Genel Meclisi Üyesi Hasan Gülmez, Arıcak İl Genel Meclisi Üyesi Müslüm Karan ve Palu İl Genel Meclisi Üyesi Ali Şekerci’nin partiyle ilişiklerinin kesildiği bildirildi. Açıklamada, söz konusu isimlerin “parti disiplinine aykırı tutum ve davranışlar sergilediği, teşkilat hiyerarşisine riayet etmediği ve parti politikalarıyla bağdaşmayan hareketlerde bulunduğu” ifade edildi.

“HİÇBİR KİŞİ PARTİ DİSİPLİNİNİN ÜZERİNDE DEĞİL”

İl Başkanı Erhun Karakuş imzasıyla yayımlanan açıklamada, partinin “milli ve manevi değerlere bağlı, disiplinli ve ilkeli siyaset anlayışı” vurgulanarak, teşkilatın tüm kademelerinde bu ilkelere uyumun zorunlu olduğu kaydedildi. Açıklamada ayrıca, “Hiçbir kişi ya da makam, partimizin ilke ve disiplin anlayışının üzerinde değildir” denilerek, kurumsal disiplinin korunacağı mesajı verildi.