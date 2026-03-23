Yapılan değişiklikle birlikte, alanı 200 metrekareyi ve yüksekliği iki katı geçmeyen binalar için yapı ruhsatı alma zorunluluğu kaldırıldı. Bu yapılar için sertifikalı bir mimar veya mühendis tarafından hazırlanan imar planı yeterli kabul edilecek.

Tüm inşaat verilerinin devletin elektronik sistemine anlık olarak işlenmesiyle bürokratik süreçler hızlandırıldı. Ancak bu kolaylık, "iyi komşuluk" ilkelerine dair denetimlerin sıkılaştırılmasıyla dengelendi.

GÜNEŞ IŞIĞI VE HAVALANDIRMA KRİTERİ GELDİ

Yeni kurallar, komşu arazilerin güneş ışığına erişimini engelleyen veya hava sirkülasyonunu bozan her türlü yapıyı kesin olarak yasaklıyor. Özellikle sınır hatlarına inşa edilen yüksek çitler ve duvarlar, komşu alanın doğal ışığını kestiği tespit edildiği takdirde apar topar kaldırılacak.

Düzenleme ayrıca sel baskınlarına yol açabilecek arazi dolgularını ve çevreye aşırı gürültü yayan yapısal değişiklikleri de kapsam dışı bıraktı. Arazisinde izinsiz kod değişikliği yapan veya su tahliye sistemini bozan mülk sahipleri yasal sonuçlarla karşı karşıya kalacak.

YAZILI ANLAŞMA TAVSİYE EDİLDİ

Uzmanlar, inşaat aşamasından küçük yapıların kurulumuna kadar yapılacak her türlü değişikliğin dava konusu olabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Yasaya göre, mülk sahiplerinin yasal sorumluluğu inşaat kolaylığına paralel olarak artırıldı.

Olası anlaşmazlıkların önüne geçilmesi için planların önceden komşularla görüşülmesi öneriliyor. Tartışmalı noktalarda varılan mutabakatların ise hak kaybı yaşanmaması adına yazılı olarak kayıt altına alınması tavsiye ediliyor.