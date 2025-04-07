Süper Lig'in 31. haftasında lider Galatasaray'ı ağırlayacak Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım, yaptığı açıklamalar ile Fenerbahçeli taraftarları kızdırdı.

FENERBAHÇELİLERİ KIZDIRDI

Daha önce de sarı lacivertlilerle ilgili açıklamaları ile gündem olan Yüksel Yıldırım, Galatasaray maçı öncesinde yeniden Fenerbahçelilerin tepkisini çekti.

Sosyal medya hesaplarından Yıldırım, puan tablosunun ve 'Anadolu'nun İstanbul'a karşı savaşan son kalesi' yazılı bir mesajın bulunduğu ekran görüntüsünün yer aldığı bir paylaşım yaparken

"Bir gün tüm Fenerbahçelileri bir günlüğüne bile olsa Samsunsporlu yapacağım demiştim... Allah bana o günleri gösterdiği için ne mutlu bana ve Samsunsporluyum diyen taraftarıma... Allah'a şükürler olsun..." ifadelerini kullandı.

Başkan Yüksel Yıldırım'ın, Galatasaray maçı öncesinde Fenerbahçe'nin yer aldığı mesajlar paylaşmasına sosyal medyada sarı lacivertli taraftarlardan tepki yağdı.