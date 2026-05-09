Bayrampaşa’da özel bir otelde İstanbul Samsunsporlular Derneği’nin düzenlediği 'Atatürk'lü Arma Avrupa'da' adlı kitap tanıtım etkinliği düzenlendi. İstanbul'da yaşayan Samsunspor'un taraftarlarının yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe Samsunspor Futbol Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, kulüp yöneticileri, İstanbul Samsunsporlular Derneği Başkanı Hakan Ardal, şarkıcı Çağla Korkmaz, taraftarlar ve spor yorumcuları katıldı.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ MÜZİĞİNİ ÇALDIRACAĞIZ"

Etkinlikte konuşan Samsunspor Futbol Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, taraftarlara Samsun'da bir gün mutlaka Şampiyonlar Ligi müziğini çaldıracaklarını söyledi. Yıldırım, şöyle konuştu: "Şampiyon olmak istiyoruz. Ama bu benim tek başıma yapabileceğim bir şey değil, futbolcuların da yapabileceği bir şey değil, yeter ki taraftarlar bu son Galatasaray maçında olduğu gibi tribünleri doldursunlar. O maçta da gördük ki Samsunspor taraftarı stadı tamamen doldurduğunda ve galibiyeti istediğinde futbolcular bunu rahatlıkla yapabiliyorlar.

"SANSASYONEL G.SARAY GALİBİYETİ"

Galatasaray'a karşı sansasyonel bir galibiyet aldık. Önümüzdeki sene yine Avrupa kupalarına gitmek için oynayacağız. Teknik direktörde Alman ekolünden vazgeçmeyeceğim. Çünkü benim aradığım disiplin onlarda var. Bugüne kadar gelen hocalar içerisinde en iyisinin Fink olduğunu söylemem lazım. Allah bana nasip etti ve Samsunspor başkanı oldum. Açıkçası çocukken hiç aklıma bile gelmeyecek bir şeydi. İyi ki Samsunsporluyuz. Başarılar elde ediyoruz. Yavaş yavaş tırmanıyoruz. Büyük kulüp kültürü oluşturmamız lazım. Samsun'un çocukları yıllarca üzüntüden ağlamışlardı. Şimdi ise yüzleri gülüyor ve bu da beni çok mutlu ediyor."