Türkiye’nin önemli yumurta üretim merkezlerinden Afyon ve Kayseri’de toptan yumurta fiyatları adet başına tüm ürünlerde 30 kuruş arttı. Arz fazlası ve “Mayıs Çukuru” olarak bilinen düşük tüketim döneminin negatif etkisini erken atlattı.

Ekonomim'de yer alan habere göre son 1 ayda adet başına 1 lira düşen yumurta fiyatları toparlanma sinyali verdi. Duble, eski ana, yeni ana, yarka, piliç ve kılavuz ürünlerde fiyatlar 30 kuruş arttı. Son 1 haftalık veriler arz fazlası ve mevsimsel talep daralması nedeniyle gerileyen fiyatların yeniden denge arayışına girdiğini gösteriyor.

Sektör temsilcileri, arz fazlası ve mevsimsel talep daralması nedeniyle düşen fiyatların yeniden dengelenmeye başladığını, önümüzdeki haftalarda piyasanın seyrinin iç talep ve ihracat hareketliliğinin belirleyici olacağını ifade etti.