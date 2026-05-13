Buzdolabının kapak kısmı gün içinde sürekli açılıp kapandığı için sıcaklığın en fazla değiştiği bölümler arasında yer alıyor. Bu nedenle yumurtaların burada uzun süre tutulmasının tazeliklerini etkileyebileceği belirtiliyor.

SÜREKLİ AÇILIP KAPANMASI RİSK OLUŞTURUYOR

Yumurtaların mümkün olduğunca sabit sıcaklıkta tutulması gerekiyor. Ancak buzdolabının kapak kısmı, en fazla sıcaklık değişimi yaşanan bölümler arasında yer alıyor. Bu nedenle yumurtaların orta raflarda, kendi karton kutusunda saklanmasının daha doğru olabileceği belirtiliyor.

Birçok modern buzdolabında yumurtalık bölmesi bulunsa da bunun daha çok kullanım kolaylığı sağlamak amacıyla tasarlandığı ifade ediliyor. Özellikle kısa süreli kullanımda pratiklik sunduğu ancak uzun süreli saklama için ideal olmadığı aktarılıyor.

SAKLAMA ŞEKLİ ÖNEMLİ

Yumurtaların yıkanmadan saklanması gerektiği belirtiliyor. Çünkü yumurtanın dış yüzeyindeki doğal koruyucu tabakanın zarar görmesi, bakterilerin içeriye daha kolay ulaşmasına neden oluyor.

Ayrıca yumurtaların keskin kokulu yiyeceklerden uzak tutulması gerektiği ifade ediliyor. Kabuk yapısı nedeniyle yumurtaların çevredeki kokuları çekebildiği belirtiliyor.