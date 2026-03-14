Maran Tankers yönetimindeki Yunan bayraklı suezmax tankeri Maran Homer Cumartesi sabahı erken saatlerde Karadeniz'de vuruldu. Rusya'nın Novorossiysk limanının 14 deniz mili açığındaki Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu terminali yakınlarında gemiye tanımlanamayan bir nesne çarptı. Yetkililer saldırının füze veya İHA ile gerçekleştiğinden şüpheleniyor. Selanik'ten Kazak ham petrolü yüklemek üzere yola çıkan boş gemi Chevron tarafından kiralanmıştı. Tankerin sancak tarafındaki güvertesinde hafif hasar oluştu. 10 Yunan, 13 Filipinli, bir Rumen personelden oluşan 24 kişilik mürettebatın tamamı yara almadan kurtuldu. Saldırıdan sonra gemi mürettebatı gemide kaldı, tahliye talep etmedi.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.