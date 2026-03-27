Yunanistan’ da hükümetin , Batı Trakya’nın stratejik öneme sahip bölgesi olan Orta ve Kuzey Meriç’teki nüfus kaybını durdurmak amacıyla başlattığı 10 bin Euro’luk yerleşim programında köklü değişikliklere gittiği açıklandı.

1000 KONTENJAN’A SADECE 2 AİLE MÜRACAAT ETTİ

Meriç Yeniden Yapılandırma Komitesi toplantısında açıklanan yeni kararlar, programın şimdiye kadar beklenen ilgiyi görmemesi (1.000 kontenjandan sadece 2’sinin dolması) üzerine alındı.

Hükümet, “fiyasko” olarak nitelendirilen ilk aşamanın ardından şartları esneterek hedef kitlesini genişletti:

İŞ BULMA ZORUNLULUĞU KALKTI

Artık bölgeye yerleşecek olanların Meriç sınırları içinde bir iş bulması şart koşulmayacak. Bu madde, özellikle Dedeağaç’ta çalışıp Sufli gibi bölgelerde yaşayacak olanları veya uzaktan çalışanları (Remote workers) teşvik etmeyi amaçlıyor.

GURBETÇİLERE “DÖNÜŞ” ÇAĞRISI

Almanya, Belçika ve Hollanda gibi ülkelerde yaşayan Meriç kökenli soydaşlar ve göçmenler, Dimetoka, Sofulu ve Kumçiftliği belediyelerine geri dönmeleri durumunda programdan yararlanabilecek.

MEZUNLARA YERLEŞİKLİK TEŞVİKİ

Bölgedeki üniversite fakültelerinden mezun olan ve eğitimleri bittikten sonra Meriç’te kalmaya karar veren öğrenciler de 10 bin Euro’luk destekten faydalanabilecek.

ŞEHİR VE KÖY AYRIMI KALKTI

Daha önce köylere yerleşenlere 10 bin, kasaba merkezlerine (Sofulu, Dimetoka, Kumçiftliği) yerleşenlere 6 bin Euro verilmesi planlanıyordu. Yeni kararla birlikte, bu belediyelerin neresine yerleşilirse yerleşilsin tutar 10.000 Euro olarak sabitlendi.

ELEŞTİRİLER VE RİSKLER “İKİ UCU KESKİN BIÇAK”

Yeni düzenleme beraberinde bazı tartışmaları da getirdi. Haber kaynakları ve yerel analizler şu noktalara dikkat çekiyor:

DEMOGRAFİK KAYGI

Çalışma şartının kaldırılması, bölgede “iki ucu keskin bıçak” olarak yorumlanıyor. Bazı kesimler, bu esnekliğin İskeçe gibi çevre illerden sadece parayı almak amacıyla yapılacak kontrolsüz bir iç göçe (özellikle Roman nüfusun hareketliliğine) neden olabileceği konusunda endişeli.

MEMURLAR KAPSAM DIŞI

Bölgeye yerleşmesi beklenen devlet memurlarının hala programa dahil edilmemesi bir eksiklik olarak görülüyor.

BARINMA ŞARTI

Nakdi yardımı alabilmek için bölgede ev satın almak veya resmi kira sözleşmesi sunmak temel şart olmaya devam ediyor.

SONUÇ

Hükümet, Meriç’in kuzeyindeki insansızlaşma sorununu doğrudan nakit teşviği ve bürokratik engelleri azaltarak çözmeye çalışıyor. Ancak programın bölgenin kaderini mi değiştireceği yoksa sadece kısa süreli bir göç hareketliliği mi yaratacağı merak konusu.