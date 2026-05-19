Mavi Vatan yasasının TBMM'ye yol alması sebebiyle büyük rahatsızlık duyan Yunanistan, şimdi de Akdeniz'de balık tutan balıkçıları kendine dert etti.

Bu açıklama, Yunanistan Denizcilik Bakanı Vassilis Kikilias'ın Türk balıkçıların Yunan kıyı şeridini ihlal ettiğini söylemesinin ardından Avrupa Birliği açıklama yayınladı.

AB Balıkçılık Komiseri Kostas Kadis "üye devletlerin egemenlik haklarına saygı gösterilmesini ve yasa dışı balıkçılığa karşı sıfır tolerans uygulanması gerektiğini" duyurdu.

Komisyon Sözcüsü Machie Bersetecki konuyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Bersetecki, "Deniz alanlarına ilişkin tartışmalar uluslararası hukukla doğrudan bağlantılıdır. Aynı zamanda üye devletlerin egemenlik haklarına tam saygı gösterilen istikrarlı ve güvenli bir Akdeniz, AB'nin stratejik çıkarınadır. Bu durum yasa dışı, kaçak ve kuralsız balıkçılık olaylarını da kapsamaktadır" dedi.

Bu açıklamalar Türkiye'nin deniz sınırlarını 200 mile çıkartacak ve Kıbrıs'ın etrafındaki Türk sınırlarını yeniden çizecek olan Mavi Vatan yasasısının TBMM'ye taşınmasından önce yapıldı.

AB AÇIKLAMASINDA DİKKAT ÇEKEN DETAY

Atina'daki görüşmede Yunan Bakan Kikilias, komşu Türkiye'nin "yasa dışı balıkçılık konusundaki kışkırtıcı tavırları" olduğunu iddia etti.

Kikilias, "Türkiye'nin Deniz Hukuku'na uymadığını ve egemenlik haklarını sorguladığını" iddia ederek Avrupa Birliği'ni müdahale etmeye çağırdı.

Yunan bakan ayrıca "Yunanistan'ın deniz sınırlarının aynı zamanda AB sınırları olduğunu" vurguladı.

Komisyon sözcüsü ise Akdeniz Paktı çerçevesinde yasa dışı balıkçılığa sıfır tolerans gösterileceğini yineledi.

Sözcü, ulusal suların denetiminin öncelikle ilgili devletlerin sorumluluğunda olduğunu belirtti.

Ancak AB'nin bu çabaları gözetim araçları, fonlar ve Avrupa Balıkçılık Kontrol Ajansı gibi bölgesel kuruluşların koordinasyonu aracılığıyla desteklediğini de sözlerine ekledi.