Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Trabzonspor şu ana kadar 8 ismi renklerine bağladı. Muçi, Saviolo, Cabral, Melih Kabasakal, Malinovskyi, Metehan Mimaroğlu, Thierry Karadeniz ve Samet Akaydin’i transfer eden Fırtına’nın gözü şimdi de Brentford forması giyen 20 yaşındaki milli ön libero Yunus Emre Konak’ta.

Ocak 2025’te Sivasspor’dan 4.5 milyon Euro’ya alınan genç oyuncu için İngilizler 10 milyon Euro talep ediyor. Bordo-mavililer rakamı aşağı çekmeye çalışsa da Sivasspor’un yüzde 12.5’lik payı nedeniyle Brentford indirime sıcak bakmıyor. Yunus Emre ocak ayında Oxford United’a kiralandı, 16 maça çıktı.