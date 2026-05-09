Güneybatı Norveç'te sabah yürüyüşüne çıkan bir kişi, 6. yüzyıla ait, elit bir savaşçıya ait olduğu düşünülen nadir bir altın kılıç kını süslemesi keşfetti. Uzmanlar, eserin antik dönemdeki büyük felaketler sırasında tanrılara sunulan bir adak olabileceğine dikkat çekti.

Norveç’in güneybatı kesiminde bir turistin ağaç altındaki bir toprak yığınını fark etmesiyle ortaya çıkan 1500 yıllık altın eser, arkeoloji dünyasında büyük heyecan yarattı. Stavanger Üniversitesi Arkeoloji Müzesi tarafından incelenen buluntu, Viking öncesi döneme ışık tutuyor.

6. YÜZYILA İŞARET EDİYOR

Yaklaşık 6 santimetre uzunluğunda ve 33 gram ağırlığında olan altın parça, 6. yüzyılın ilk yarısına tarihlendi. Üzerinde yılan benzeri figürler ve karmaşık geometrik desenler barındıran eser, o dönemdeki en yüksek işçilik sınıfı olan "filigre" tekniğiyle yapılmış.

Profesör Siv Kristoffersen, motiflerin ilk bakışta sadece çizgisel göründüğünü ancak dikkatli bakıldığında birbirine bakan hayvan figürlerinin, hatta hayvan gövdeli insan başı tasvirlerinin seçilebildiğini belirtti.

SADECE 17 ADET BULUNUYOR

Arkeolog Hakon Reiersen'in açıklamasına göre, Kuzey Avrupa'da bu türden sadece 17 adet örnek bulunuyor. Eserin bulunduğu konumun, antik dönemde önemli bir güç merkezi olan Hove bölgesine yakınlığı dikkat çekiyor.

Uzmanlar, bu değerli eşyanın gömülme nedenine dair şu bulguları paylaştı:

Kılıcın sahibi muhtemelen bölgesel bir liderdi ve bu tür değerli nesneleri kurban ederek otoritesini pekiştiriyordu. 6. yüzyılda Norveç; volkanik patlamalar, iklim krizi ve veba gibi sosyal felaketlerle sarsılmıştı. Bu altın nesnenin, tanrılardan korunma dilemek amacıyla bilinçli olarak toprağa gömüldüğü tahmin ediliyor.

Eser üzerindeki aşınmalar, kılıcın toprağa verilmeden önce sahibi tarafından uzun süre aktif olarak kullanıldığını gösteriyor.

"YAPBOZUN EKSİK PARÇASI"

Müze yetkilileri, bu keşfin MS 200 ile 550 yılları arasında Hove çevresinde güçlü bir hiyerarşik yapının varlığını kanıtlayan "yapbozun eksik bir parçası" olduğunu vurguladı. Buluntu, konservasyon çalışmalarının ardından müze envanterine dahil edilecek.