İngiltere ekonomisine ilişkin yeni değerlendirmeler, İran’daki çatışmaların da etkisiyle iş gücü piyasasında ciddi bir bozulma yaşanabileceğine işaret ediyor.

Ekonomik tahmin kuruluşu Item Club’ın raporuna göre, yüksek enerji maliyetleri ve küresel belirsizlikler nedeniyle işsizlik oranının 2027 ortasına kadar yüzde 5,8’e çıkması bekleniyor. Bu artışın, yaklaşık 250 bin kişinin daha işini kaybetmesi anlamına gelebileceği belirtiliyor.

İŞ ARAYAN SAYISI 2 MİLYONU AŞABİLİR

Raporda, bu senaryonun gerçekleşmesi halinde ülkede iş arayanların sayısının 2 milyonun üzerine çıkabileceği öngörülüyor. Pandemi sonrası en sert iş gücü daralmasının yaşanabileceği uyarısı yapılıyor.