Bursa’da geçen yaz yaşanan kuraklığın ardından kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan Doğancı ve Nilüfer barajları, kış aylarında etkili olan yağışlarla yeniden doldu. Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Efsun Dindar, barajlardaki doluluk oranının yüzde 96,4 seviyesine ulaştığını belirterek su tasarrufu çağrısında bulundu.

Geçen yıl ekim ayında kuraklık nedeniyle barajların doluluk oranının sıfıra düşmesi üzerine kentte planlı su kesintileri uygulanmıştı. Son aylarda Uludağ’dan gelen kar suları ve yağışlarla birlikte su seviyeleri yeniden yükseldi.

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) verilerine göre, kentin ana içme suyu kaynakları olan Nilüfer ve Doğancı barajlarında doluluk oranı kritik seviyeyi aşarak yüzde 96,4’e çıktı. Doğancı Barajı’nda ise 43 milyon metreküp su kapasitesi nedeniyle tahliye kapakları açıldı ve suyun boşaltıldığı anlar dronla görüntülendi.

Doç. Dr. Efsun Dindar, yaz aylarında hava sıcaklıklarının artacağını belirterek su tüketiminde dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Dindar, son yağışlarla birlikte barajların doluluk oranının yüzde 100’e yaklaştığını ifade ederek, “Yaz döneminde sıcaklıkların artması ve buharlaşma nedeniyle su seviyelerinde düşüş yaşanabilir. Barajlarda buharlaşma oranı yüzde 15’e kadar çıkabiliyor. Bu durum kullanılabilir su miktarını azaltır. Ayrıca sıcak havalarda suya olan talep de artar. Barajlarımız dolu olsa bile suyu planlı ve tasarruflu kullanmalıyız” dedi.