Ege ve Akdeniz bölgelerindeki otel fiyatlarında görülen yükseliş, yerli turisti günlük veya haftalık kiralık konut seçeneklerine yönlendirdi.

GEÇTİĞİMİZ YILA GÖRE FİYATLAR %200 ARTTI

Yaşanan talep artışıyla birlikte kiralık yazlık piyasasında fiyatlar geçtiğimiz yıla oranla %200 seviyesinde artış gösterdi. Geçen sezon haftalık 20-25 bin TL bandında seyreden konutların kira bedelleri, bu yıl 50-60 bin TL seviyelerine yükselmiş durumda.

SAHTE İLANLARLA "HAYALET EV" TUZAĞI

Yüksek fiyatların yanı sıra, sosyal medya ve çeşitli ilan platformları üzerinden yürütülen dolandırıcılık faaliyetlerinde de artış gözlemleniyor.

"Son dakika fırsatı" veya "uygun fiyatlı lüks villa" adı altında paylaşılan sahte ilanlar, tüketicileri maddi zarara uğratıyor. Başka evlere ait fotoğrafların kullanılmasıyla oluşturulan bu ilanlar üzerinden alınan kaporalar, tatilcilerin mağduriyetine yol açıyor.

DOLANDIRICILARIN TUZAĞINA DÜŞMEMEK İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Bir turizm işletmecisi mağduriyetlerin önüne geçilmesi için dikkat edilmesi gereken teknik detayları paylaştı.

TÜRSAB Onayı: Kiralama yapılan platformun veya acentenin TÜRSAB (Türkiye Seyahat Acentaları Birliği) kaydı mutlaka resmi site üzerinden kontrol edilmelidir.

Kurumsal Ödeme: Ödemeler şahıs hesaplarına değil, işletmenin resmi şirket hesabına yapılmalıdır. İsim ve IBAN uyuşmazlığı olan işlemlere karşı temkinli olunmalıdır.

Görüntülü Teyit: Kiralama öncesinde yetkiliden evin içinden veya kapısından görüntülü görüşme talep edilerek mülkün gerçekliği doğrulanmalıdır.

MAĞDURİYET SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Siber dolandırıcılar, genellikle gerçek mülklerin fotoğraflarını kullanarak sahte ilanlar oluşturuyor ve "iptal nedeniyle boşaldı" gibi aciliyet algısı yaratan ifadelerle tüketiciyi hızlı karar vermeye zorluyor.

İmzalanan sahte sözleşmelerin ardından talep edilen yüksek tutarlı kaporalar yatırıldıktan sonra, ilan sahiplerine ulaşmak mümkün olmuyor. Tatilciler, konaklama noktasına ulaştıklarında ise söz konusu evin ya mevcut olmadığını ya da başkasına ait olduğunu öğreniyor.