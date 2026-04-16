Almanya’nın Lusatia (Lausitz) bölgesinde yer alan eski Cottbus-Nord açık kömür madeni, kapsamlı bir mühendislik operasyonuyla Avrupa’nın en büyük yapay göllerinden biri olan "Cottbuser Ostsee"ye dönüştürülüyor. Yaklaşık 1.900 hektarlık bir alanı kaplaması planlanan proje, sanayi sonrası arazi restorasyonunda yeni bir ölçeği temsil ediyor.

SU KİMYASI KONTROL ALTINDA TUTULUYOR

Projenin merkezinde, maden sahasının güvenli bir su havzasına dönüştürülmesi için yürütülen karmaşık teknik süreçler yer alıyor. Mühendisler, yükselen su seviyesinin yaratacağı baskıya karşı yamaç stabilizasyonu çalışmaları yürütürken, aynı zamanda eski maden sahalarında görülen yüksek asidite ve demir oranını dengelemek amacıyla özel tamponlama yöntemleri kullanarak su kimyasını kontrol altında tutuyor.

DİNAMİK ŞEKİLDE AYARLANIYOR

Gölün doldurulma işlemi, bölgedeki Spree Nehri’nden alınan fazla su ile gerçekleştiriliyor. Ancak operasyonun hızı, 2026 yılındaki yağış rejimine ve nehrin su seviyesine göre dinamik şekilde ayarlanıyor. Yetkililer, Berlin gibi nehrin akış yönünde bulunan diğer yerleşim birimlerinin su ihtiyacını tehlikeye atmamak adına doldurma sürecini kontrollü bir takvimle yönetiyor.

YÜZEN GÜNEŞ PANELLERİ

Cottbuser Ostsee, sadece bir rekreasyon alanı olmanın ötesinde işlevler de üstleniyor. Göl yüzeyinde kurulan Almanya'nın en büyük yüzen güneş enerjisi santralleri, sahanın enerji üretim kimliğini sürdürülebilir bir modelle devam ettiriyor. Proje kapsamında oluşturulan yeni ekosistemin, bölgedeki kuş türleri için önemli bir yaşam alanı ve karbon yutağı işlevi görmesi bekleniyor.

BÖLGESEL KALKINMA HEDEFLERİ

Kıyı şeridi boyunca inşa edilen yat limanları, yüzen evler ve geniş bisiklet yollarıyla bölgenin çehresi tamamen değişiyor. "Adil Geçiş" (Just Transition) stratejisinin bir parçası olan bu dönüşümle, yerel ekonominin kömür madenciliğinden boşalan yerini sürdürülebilir turizm ve yeşil teknoloji yatırımlarıyla doldurması hedefleniyor.