Avrupa’da video oyunlarının yaş sınıflandırmasını belirleyen Avrupa Oyun Bilgi Sistemi (PEGI), oyun derecelendirme kurallarında önemli değişiklikler yapacağını açıkladı. Bugüne kadar derecelendirmeler büyük ölçüde şiddet, cinsellik ve uyuşturucu gibi içeriklere göre belirlenirken, “yeni sistemde oyun ekonomisi ve oyuncu etkileşimi de değerlendirme kriterleri arasına eklendi.”

Bu radikal değişiklik, özellikle oyun içi satın alımların ve rastgele ödül sistemlerinin gençler üzerindeki etkisini minimize etmeyi hedefliyor.

LOOT BOX İÇEREN OYUNLAR 16 YAŞ VE ÜZERİ OLACAK

Yeni kuralların en çok etkileyeceği alanların başında spor ve çevrim içi rekabetçi oyunlar geliyor. PEGI tarafından yapılan açıklamada, “ücretli rastgele ödül mekanikleri veya kutu açma sistemi içeren oyunlara 16 yaş sınırı getirilecek” ifadesi kullanıldı.

Örneğin, şimdiye kadar her yaş grubuna hitap eden futbol simülasyonu EA Sports FC serisi, bugüne kadar PEGI tarafından 3 yaş ve üzeri olarak sınıflandırılıyordu. Ancak, “oyunda yer alan kart paketleri ve ganimet kutuları nedeniyle Temmuz 2026’dan sonra yaş sınırının 16+ seviyesine yükselmesi bekleniyor.”

NFT ve Blok Zinciri İçin "18+" Kararı

Yeni düzenleme sadece ganimet kutularıyla sınırlı kalmıyor. Dijital varlıkların oyunlara entegre edilmesi, beraberinde en yüksek yaş sınırını getiriyor. PEGI’nin belirlediği yeni kriterler şu şekilde sıralanıyor:

PEGI, yaş sınıflandırmasının oyunlardaki “etkileşim riski” seviyesine göre belirleneceğini ifade etti.

Oyun dünyasında kutu açma ve rastgele ödül mekanikleri uzun süredir dünya genelinde “dijital kumar” tartışmalarının merkezinde yer alıyor. Birçok ülke, bu sistemlerin özellikle genç oyuncular üzerinde harcama alışkanlıklarını tetiklediği gerekçesiyle daha sıkı düzenlemeler talep ediyordu. Temmuz 2026 itibarıyla başlayacak olan bu dönem, oyun geliştiricilerinin iş modellerini de kökten değiştirmesine neden olabilir.