Retezat Dağları’nın eteklerinde, Raushorului Vadisi’nden 100 metre yükseklikteki uçurumların üzerinde yükselen Kolç Kalesi, yüzyıllardır süregelen efsanelerin ardından turizme kazandırıldı. 14. yüzyılda Kindeshti prens ailesi tarafından inşa edilen yapı, uzun süre yerel halk arasında "lanetli ve hayaletli" olduğu gerekçesiyle mesafeli yaklaşılan bir bölge olarak kaldı.

ROMANYA’NIN İLK ÇİZGİ ROMAN ROTASI

UNESCO Jeoparkı "Hatsegul Diyarı" temsilcileri tarafından yapılan açıklamaya göre, kaleye giden bir kilometrelik yol Romanya'nın ilk "çizgi roman rotası" haline getirildi. Rau de Mori köyünden başlayan ve orman içinden yaklaşık 30 dakikalık tırmanışla ulaşılan güzergâh, Jules Verne’in eserini görsellerle yeniden anlatan panolar ve sesli rehberlik hizmeti sunan QR kodlarla donatıldı.

EDEBİYAT VE MİSTİK TARİH BİR ARADA

Kale, 19. yüzyılda Fransız yazar Jules Verne’e, kayalıklarla bütünleşen ve pusu andıran mimarisiyle ilham vermişti. Bölge, edebi şöhretinin yanı sıra tarihi mistik inanışlarıyla da dikkat çekiyor. Kalenin karşısındaki manastırda bulunan ve azizlerin gözlerinin oyulmuş şekilde tasvir edildiği fresklerin, geçmişte yerel halk tarafından çeşitli ritüellerde kullanıldığı tarihi kayıtlarda yer alıyor.

ZİYARETÇİLERE GÜVENLİK UYARISI

Kale yönetimi ve yerel yetkililer, bölgeyi ziyaret edecek turistler için önemli güvenlik uyarılarında bulundu. Restorasyon görmemiş olan yapının özgünlüğünü koruduğu ancak uçurum kenarındaki konumu nedeniyle baş dönmesi riski taşıdığı belirtildi. Ayrıca, kalıntıların arasında yaşayan zehirli yılanlar ve yapının statik durumu nedeniyle ziyaretçilerin azami dikkat göstermesi gerektiği vurgulandı.