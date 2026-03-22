Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) işçi, memur ve emekliyi yakan enflasyon oranları devletin hesaplarına da uymadı.

TÜİK’in enflasyonun yüzde 31.5 arttığını iddia ettiği son bir yılda, devletin tüketime yönelik harcamaları yüzde 55 arttı. Yüksek enflasyon nedeniyle kiradan akaryakıta, gıdadan enerjiye kadar devletin ödediği faturalar yüzde 100’leri aşan oranlarda kabardı.

2025’in ilk 2 ayı ile 2026’nın aynı dönemine ait son bütçe verileri, geçim savaşı veren vatandaşlar gibi devletin de tüketim harcamalarında ciddi maliyet baskısıyla karşı karşıya kaldığını ortaya koydu. Kamunun tüketime yönelik mal ve hizmet alımları bir yılda yüzde 55 artarak 40.9 milyar liradan 63.5 milyar liraya yükseldi.

CENAZE GİDERİ YÜZDE 62 ARTTI

2026 yılının Ocak ve Şubat aylarında devletin yiyecek içecek masrafı yüzde 42-136 arasında arttı. Su gideri yüzde 54, yakacak alımları yüzde 49, enerji alımları yüzde 33 ile 72 arasında, akaryakıt ve yağ alımları yüzde 55, büro malzemesi masrafı yüzde 143, zorunlu kırtasiye gideri yüzde 166 arttı.

Özel sektör tarafından işletilen köprü ve otoyollara gelen zamlar vatandaşla birlikte devletin yükünü de katladı. Kamu araçları için son bir yılda ‘deli dumrul’ köprü ve otoyollara ödenen geçiş ücreti yüzde 144 oranında zamlandı. Kamu binalarının bakım ve onarımı yüzde 115, taşıt lastik alımları yüzde 75, yedek parça maliyetleri yüzde 64 zamlandı. Kamu personelinin tedavi ve cenaze giderleri için 2 ayda harcanan para yüzde 62’lik yükselişle 1.1 milyar liraya kadar dayandı.

Kira zammı coştu

Yılın ilk iki ayında devletin ödediği toplam kira ortalama yüzde 59 artarak 2.8 milyardan 4.4 milyara çıktı. Bu dönemde hizmet binalarına ödenen kiralar yüzde 61 artarak 760 milyarı aştı. Personel lojmanları için ödenen kiralar yüzde 62 artışla 109 milyona ulaştı. Kamu kurumları kiralık taşıtlara geçen yıl 523 milyon öderken bu yıl yüzde 52 zamla 797 milyon ödedi. Bu dönemde personel servisi kiralama yüzde 43, okul kiralama yüzde 538, arsa ve arazi kiralama gideri yüzde 87 yükseldi. Tablo, devletin de yüksek kira enflasyonundan etkilendiğini ortaya koydu.