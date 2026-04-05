Dünya Sağlık Örgütü (WHO) daha çok internette satılan ve zayıflattığı, cinsel gücü artırdığı, kısırlığa hatta kansere iyi geldiği iddia edilen bazı bitkisel ürünlerin tehlike saçtığına dikkat çekiyor. WHO verilerine göre internette satışa sunulan ilaçların en az % 50’si sahte… Merdiven altı üretilen birçok bitkisel destek, her yıl dünya ölçeğinde 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden oluyor. Dolayısıyla bu tür ürünlerin bilinçsizce kullanılmaması gerektiğine dikkat çeken İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, şu bilgileri paylaştı:

Bu aylarda kilo verme telâşı başlar

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte daha fit, daha sağlıklı görünmek için zayıflatıcı ürünlere talep artıyor. Bazı reklamlar, sahte sözde kullanıcı tavsiyeleri ile süslenen bu kampanyalara inanan kişiler ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalabiliyor.

İçerikleri tam olarak bilinmiyor

İlaçlar dozunda ve yerinde kullanılmazlar ise zehir gibi etki gösterirler. Bir şeyin zehir olup olmadığını belirleyen dozudur. Örneğin günde her insan ortalama 2 litre su içmelidir. Fakat bir insanın kısa sürede 10 litre su verilirse su zehirlenmesi, beyin ödemi ve kanda sodyum düşüklüğü nedeniyle ölüme yol açar. Bitkisel ilaçlar eczanelerde satılan ilaçlar gibi güvenli değildir. Standardizasyon belli olmayan, bu ilaçlar tehlike saçar.

Kimyasal bombalar

Daha çok internet ortamında pazarlanan bu ilaçların içeriğinin ne olduğu meçhuldür. Bu tür ilaçlar kimyasal bombalardır. Çünkü satılan ürünlerin içeriği belirtilenlerden oldukça farklı olabilir. Bu bitkisel ürünlerdeki bitkilerin nerede ve nasıl yetiştirildiği, yetiştirilme sürecinde ilaçlama yapılıp yapılmadığı, nasıl sulandığı ve daha sonraki aşamaların nasıl gerçekleştiği bilinmemektedir. Bu tür ilaçların içinde ekstra başka ürünler yer almakta, ruhsat alınmış olsa bile çok farklı maddeler eklenerek piyasaya sürülmektedir.

Ağır metal de içerebilir kanserojen bileşikler de

Bu zayıflama ilaçlarının içerisinde daha önce obezite tedavisinde kullanılan fakat yan etkileri nedeniyle yasaklanan sibutramin gibi kimyasallar yüksek dozda yer alabilir. Bu tür etken maddelerin dışında kurşun ve cıva gibi ağır metaller, fenolftalein gibi kanserojen bileşikler, tarım ilacı kalıntıları, mikroorganizmalar, efedrin gibi uyarıcı maddeler, tiroid hormonları, uyuşturucular, keyif verici ve bağımlılık yapıcı diğer bileşikler bu tür ilaçların içerisinde saptanmış olan diğer zararlı unsurlardır.

Merdiven altı ürünler vücutta hasara yol açıyor

Bitkisel zayıflatıcı preparatlarda idrar söktürücü ve müshil gibi etkili bileşikler yer almaktadır. Bu tür ilaçlar vücuttan su ve elektrolit kaybına neden olarak zayıflatıcı etki göstermektedir. Su ve elektrolit kaybı sonucu vücudun metabolizması ve dengesi bozulmakta, hormonal sistem iflas etmektedir. Reçeteli satılan ilaçlarla birlikte bu tür ilaçlar kullanıldığında yan etkiler daha da artmaktadır.

Vücutta ne gibi hasarlar oluşur?

Bitkisel adı altında satılan merdiven altı ürünler; karaciğer-böbrek yetmezliği, kalp sorunları, hipertansiyon, kalpte ritm bozuklukları gibi sorunlara neden olabilir. Ani kalp durması sonucu ölen birçok kişi basında yer almıştır. İçinde sibutramin etken maddesinin fazla miktarlarda yer aldığı kırmızı biber hapı ve bitkisel çaylar nedeniyle birçok insanın hayatını kaybettiğine defalarca tanık olduk. Aslında bu sorun düşünüldüğünden de büyüktür.

Reklamı yapılmamalı

İnternet ortamında yapılan sahte reklamlara asla inanılmamalıdır. Bir bileşiğin ilaç ya da besin desteği olabilmesi oldukça uzun, zahmetli, pahalı bir süreç sonunda gerçekleşmektedir. Reklam ve tanıtımlarla içinde hangi etken maddenin ne kadar olduğu bilinmeyen ürünlerin satışında denetim önemlidir. Bazı ünlü isimlerin de bu tür ilaçların reklamını yapmaları yasaklanmalıdır.

Sağlıklı şekilde zayıflama yolları

Şişmanlığın ilaçlara ve cerrahi yöntemlere dayanan kısa süreli etkin bir tedavisi yoktur. Sağlıklı bir beslenme programı ve egzersiz zayıflamak için en önemli koşullardır. Hayvansal ürünlerin geri planda olduğu, büyük ölçüde bitkisel bir beslenme programı sağlıklı yaşam için önemlidir.Glisemik indeksi ve glisemik yükü düşük, bol lifli rengarenk sebze ve meyveler kişiye kilo verdirir. Şekerden, ekmekten, unlu pastane ve fırın ürünlerinden, tatlılardan, hazır gıdalardan uzak durulmalıdır. Bu tür beslenme tarzıyla birlikte egzersiz de fit olmanın en etkili yollarından biridir.

Cinsel sorunlar için üroloğa başvurulmalı

Cinsel sorunlarda da internetten bilinçsizce ilaç almak yerine bir üroloji uzmanına başvurarak, çözüm aramak daha doğrudur. Ancak bu şekilde doğru tedavi uygulanır. Aksi takdirde daha ciddi sıkıntılar yaşanabilir.