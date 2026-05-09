VakıfBank’ın kaptanı ve CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu Zehra Güneş, son dönemde hakkında çıkan magazin iddiaları ve yaşadığı bazı deneyimlere dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"NİŞANLANDI, EVLENDİ, BOŞANDI..."

Kendisi hakkında “nişanlandı, evlendi, boşandı” gibi asılsız haberlerin sıkça ortaya atıldığını söyleyen Güneş, insanların hayal gücünün sınır tanımadığını ve bu durumun zaman zaman rahatsız edici boyutlara ulaştığını ifade etti. Özellikle ailesi söz konusu olduğunda daha hassas olduğunu belirten milli voleybolcu, bu konuda kendisini zor tuttuğu anlar yaşadığını da dile getirdi. Babasının bu tür iddialara oldukça tepki verdiğini ve zamanla bu duruma alışmasının kolay olmadığını da sözlerine ekledi.

Bazı yorumların absürtlüğüne de değinen Güneş, geçmişte “annen kapalıyken sen nasıl voleybol oynuyorsun” gibi gerçek dışı söylemlerle karşılaştığını söyledi. Kendi hakkında çıkan iddialara genelde tahammül edebildiğini ancak ailesine yönelik konularda sınırlarının değiştiğini vurguladı.

DİJİTAL ZORBALIĞA MARUZ KALDIĞINI DA AÇIKLADI

Zehra Güneş ayrıca sosyal medyada zaman zaman ciddi dijital zorbalığa maruz kaldığını da belirtti. Özellikle bir dönem takip edilme ve tehdit edilme gibi ürkütücü durumlar yaşadığını, bu süreçte hem kulübünün hem de federasyonun hızlı şekilde devreye girdiğini ifade etti.

Yanı sıra, hakkında ortaya atılan “yüksek ücret talepleri” gibi söylentilerin tamamen gerçek dışı olduğunu söyleyen Güneş, sürekli açıklama yapmanın bir noktadan sonra mümkün olmadığını ve bu nedenle çoğu zaman sessiz kalmayı tercih ettiğini dile getirdi. Genel olarak sosyal medyada kontrolsüz yorumların arttığını ve insanların sınırları daha fazla gözetmesi gerektiğini vurguladı.