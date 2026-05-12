Nők Lapja tarafından yayımlanan analize göre, bir kişinin zeka düzeyi sadece IQ testlerinde değil; yeni bilgilere verdiği tepkiler, karar alma süreçleri ve eleştirel düşünme yetisinde yansıtılır. Uzmanlar, bilişsel çarpıtmalara işaret eden 7 temel ifadeyi şu şekilde sıralıyor:

1. "HER ZAMAN BÖYLE OLMUŞTUR VE HER ZAMAN BÖYLE OLACAKTIR"

Bu cümle, bilişsel katılığın en yaygın belirtisidir. Kişinin artık işe yaramasa bile alışkanlık haline gelmiş kalıplara bağlı kaldığını gösterir. Esnek olmayan bu düşünme tarzı, hızla değişen dünyada öğrenmeyi ve uyum sağlamayı engellemektedir.

2. "BU MUHTEMELEN APTALCA"

Bir durumu derinlemesine incelemeden verilen bu kestirip atıcı tepki, eleştirel düşünme eksikliğine işaret eder. Psikolojide "sezgisel düşünme" olarak adlandırılan bu durum, kişinin analiz yapmak yerine en hızlı ve basit yargıya sığındığını gösterir.

3. "HERKES YAPIYOR"

Davranış hatalı olsa bile çoğunluğa uyma eğilimi gösteren "sürü psikolojisi" etkisinin klasik bir örneğidir. Kendi mantık süzgecini kullanmak yerine başkalarının eylemlerini referans almak, özellikle kritik kararlarda riskli bir zihinsel sürece işaret eder.

4. "BUNU HİSSEDİYORUM, DOLAYISIYLA DOĞRUDUR"

Duygular önemli sinyaller olsa da her zaman nesnel gerçeği yansıtmazlar. "Duygusal düşünme" olarak tanımlanan bu hata, hislerin gerçeklerin yerine konulmasıdır ve bu durum alınan kararların çarpıtılmasına yol açar.

5. "BEN HER ZAMAN HAKLIYIM"

Kişinin kendi bilgi seviyesini abarttığı "Dunning-Kruger" etkisinin en belirgin dışavurumudur. Belirli bir alanda yetkinliği en düşük olanların, kendi hatalarını görme konusundaki yetersizliklerini ve öz eleştiri eksikliklerini yansıtır.

6. "BENİM HATAM OLAMAZDI"

Psikolojide "dışsal kontrol odağı" olarak adlandırılan, sorumluluktan kaçınma eylemidir. Kişinin olaylardaki kendi rolünü analiz etmek yerine suçlayacak başka birini veya dış koşulları araması, zihinsel olgunluk eksikliği olarak değerlendirilir.

7. "BU BENİM İÇİN ÇOK ZOR"

Beynin karmaşık düşünme süreçlerinden kaçındığı "bilişsel tembelliğin" tipik bir örneğidir. Beyin enerji tasarrufu yapmak için her zaman en kolay yolu seçmeye çalışsa da, bu ifadenin sürekli kullanımı zihinsel kapasitenin sınırlandırılmasına neden olur.