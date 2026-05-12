Araştırmalara göre “henüz” kelimesini kullanan kişiler, başarısızlığı kalıcı bir durum olarak görmüyor. Uzmanlar, bu yaklaşımın gelişime açık düşünce yapısıyla bağlantılı olduğunu belirtiyor. Örneğin “Bunu yapamıyorum” yerine “Bunu henüz yapamıyorum” diyen kişilerin öğrenmeye daha açık olduğu ifade ediliyor.

“BİLMİYORUM” DEMEKTEN ÇEKİNMİYORLAR

Listede dikkat çeken bir diğer kelime ise “bilmiyorum” oldu. Uzmanlara göre zeki insanlar her konuda bilgi sahibiymiş gibi davranmak yerine bilmediklerini kabul etmeyi tercih ediyor. Bu durumun öğrenmeye açıklığı ve gerçekçi yaklaşımı gösterdiği belirtiliyor.

Üçüncü dikkat çekici kelime ise “neden” oldu. Araştırmalara göre zeki insanlar olayların arkasındaki sebebi anlamaya daha yatkın davranıyor. Sürekli soru sormanın ve detayları merak etmenin öğrenme sürecini güçlendirdiği ifade ediliyor.

İLETİŞİM TARZI DA DİKKAT ÇEKİYOR

Uzmanlara göre yüksek zeka sadece bilgi seviyesinden ibaret değil. İnsanların olaylara yaklaşımı, iletişim biçimi ve düşünme tarzı da önemli rol oynuyor. Zeki insanların genellikle daha sakin konuştuğu, karşı tarafı dinlemeye önem verdiği ve kesin yargılar yerine sorgulayıcı ifadeler kullandığı belirtiliyor.

Araştırmalarda ayrıca empati kurabilen, yeni fikirlere açık olan ve hata yaptığını kabul edebilen kişilerin daha güçlü iletişim becerilerine sahip olduğu ifade ediliyor.