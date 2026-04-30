Bir süredir ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve geçtiğimiz aylarda Darülaceze’de tedavi gören Türk müziğinin güçlü sesi Zerrin Özer, uzun bir aradan sonra objektiflere yansıdı. Omurilik ameliyatı ve beyin damarlarındaki daralma nedeniyle zor günler geçiren sanatçının son görüntüsü ortaya çıktı.

YÜRÜMEKTE ZORLANDI



Geçirdiği kritik omurilik operasyonunun ardından yürüme güçlüğü çekmeye başlayan Zerrin Özer, bir dönem Darülaceze bünyesindeki fiziksel tedavi ve rehabilitasyon merkezinde yatarak tedavi görmüştü. Ünlü sanatçı, sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Beyin damarlarımdan ikisinde önemli ölçüde daralmalar var. Bu nedenle sendeleyerek, dengesiz yürüyorum" ifadelerini kullanarak yaşadığı zorlu süreci kamuoyuyla paylaşmıştı.

SAHNELERİ BIRAKIP ARDINDAN VAZGEÇMİŞTİ



Özer, Haziran 2022’de hayranlarını üzen bir kararla mesleki kariyerini noktaladığını duyurmuş, ancak müziğe olan tutkusu ağır basınca sadece üç ay sonra, "Dayanamıyorum, dayanılmıyor" diyerek sahnelere geri dönmüştü.



Uzun süren sessizliğini bozan Zerrin Özer’in paylaşılan son görüntülerinde, yürürken destek aldığı ancak neşesinin yerinde olduğu görüldü. Sosyal medyada hızla yayılan karelere, sanatçının hayranları tarafından binlerce geçmiş olsun mesajı yağarken; kullanıcılar "Eskiye göre çok daha iyi görünüyor" ve "Dualarımız seninle" yorumlarında bulundu.