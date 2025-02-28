Her yemeğin ana eşlikçisi olan ve sağlıklı beslenme programlarında önemli bir yere sahip. Özellikle zeytinyağı ve tereyağı, beslenme alışkanlıklarında sıkça tercih edilen iki yağ türü olarak öne çıkıyor. Peki zeytinyağı mı tereyağı mı daha faydalı? İşte zeytinyağı ve tereyağının sağlığımıza etkileri:

ZEYTİNYAĞI

Zeytinyağı, tekli doymamış yağlar açısından oldukça zengin bir kaynaktır. Yüksek kaliteli zeytinyağı, kötü kolesterolü (LDL) düşürerek kalp hastalıklarının riskini azaltmaya yardımcı olur. Harvard Üniversitesi ve Amerikan Kalp Derneği (AHA) tarafından yapılan araştırmalar, zeytinyağının kalp sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini vurguluyor. 2022 yılında yapılan bir araştırma, günlük 7 gram zeytinyağı tüketen kişilerin kalp hastalığı riskinin yüzde 19 daha düşük olduğunu ortaya koymuştur.

Zeytinyağının beyin sağlığı üzerindeki faydaları da göz ardı edilemez. Araştırmalar, zeytinyağının alzheimer hastalığı riskini azaltabileceğini ve beyin hücrelerini koruyarak bilişsel gerilemeyi engellediğini gösteriyor. Ayrıca zeytinyağı, metabolizmayı hızlandırarak kilo kaybını teşvik edebilir. Zeytinyağı tüketen kişiler, özellikle Akdeniz diyeti uygulayanlar, tereyağı tüketenlere göre daha hızlı kilo verebilirler. Zeytinyağı, düşük kalori içeriği ve sağlıklı bileşenleri ile zayıflamak isteyenler için daha uygun bir alternatif sunmaktadır. Zeytinyağı, antioksidanlar ve E vitamini bakımından zengindir, bu da bağışıklık sistemini güçlendirir ve hücreleri serbest radikallere karşı korur.

TEREYAĞI

Tereyağı yüksek oranda doymuş yağ içerir ve aşırı tüketimi kötü kolesterolü artırarak damar tıkanıklığı ve kalp krizi riskini yükseltebilir. Bilimsel verilere göre, tereyağının aşırı tüketimi kalp sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yapabilir. Tereyağı, A ve D vitaminleri içeriyor olsa da, zeytinyağı kadar güçlü bir antioksidan kaynağı değildir. Bu nedenle, bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenler için zeytinyağı daha faydalı olabilir. National Institute on Aging'in yaptığı bir araştırma ise tereyağının fazla tüketilmesinin beyindeki iltihaplanmayı artırarak hafıza kaybına yol açabileceğini ortaya koymuştur.

ZEYTİNYAĞI MI TEREYAĞI MI?

Zeytinyağı kalp sağlığını korur, kötü kolesterolü düşürür, beyin sağlığını destekler ve kilo vermek isteyenler için daha uygun bir seçenek olabilir. Tereyağı ise lezzet açısından cazip olsa da aşırı tüketildiğinde sağlık problemlerine yol açabilir. Bilimsel araştırmalar, zeytinyağının tereyağından daha sağlıklı bir seçenek olduğunu ortaya koymuştur.