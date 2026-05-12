Elon Musk’ın Neuralink’i beyne çip yerleştirmek için kafatası delmeye odaklanırken, yeni bir teknoloji girişimi olan Sabi, çok daha zahmetsiz bir yöntemle dünyayı sarsmaya hazırlanıyor. Şirket; içine 100 bin sensör yerleştirilmiş şapka ve berelerin, hiçbir cerrahi müdahale gerektirmeden insan zihnini okuyabildiğini iddia ediyor.

100 bin sensörle düşünceler ekrana yansıyor

Sabi CEO’su Rahul Chhabra'ya göre, geliştirdikleri akıllı başlıklar sinirsel aktivitenin "ne ve nerede" gerçekleştiğini tam isabetle belirleyebiliyor. Mevcut beyin okuma cihazlarında sadece yüzlerce sensör bulunurken, Sabi'nin 70 bin ila 100 bin arasındaki sensör kapasitesi bu alanda bir devrim niteliğinde.

Sistemin çalışma prensibi şu an için metne odaklanmış durumda. Kullanıcı sadece yazmak istediği kelimeyi düşünüyor ve sensörler bu "motor niyetini" algılayarak kelimeleri bilgisayar ekranına döküyor.

İmplant mı, giyilebilir teknoloji mi?

Günümüzde Beyin Bilgisayar Arayüzü (BCI) dünyası iki ana kampa ayrılmış durumda:

İnvaziv (Cerrahi) yöntemler: Neuralink ve Blackrock Neurotech gibi devler, mikroçipleri doğrudan gri maddeye veya kan damarlarına yerleştiriyor. Bu yöntem, felçli hastaların %97,5 doğrulukla konuşmasını veya satranç oynamasını sağlayacak kadar güçlü sinyaller üretiyor.

Non-İnvaziv (Giyilebilir) yöntemler: Sabi’nin başı çektiği bu grupta cerrahi risk yok. Ancak rakipler temkinli. Synchron CEO’su Tom Oxley, kafatasının dışından alınan sinyallerin "zayıf ve hassasiyetten yoksun" olduğunu savunarak, gerçek zamanlı kontrolün bu kadar uzaktan sağlanmasının imkansıza yakın olduğunu iddia ediyor.

Saç tipi engel olabilir mi?

Nöroteknoloji danışmanı JoJo Platt, Sabi'nin önündeki en büyük teknik engelin "saçlar" olabileceğine dikkat çekiyor. EEG sinyallerinin kafa derisiyle tam temas gerektirdiğini belirten Platt, farklı etnik kökenlere ve saç tiplerine sahip insanlarda bu hassasiyetin nasıl korunacağının henüz açıklanmadığını vurguladı.

Yıl sonunda piyasada

Sabi, yatırımcılarının sonuçlardan çok memnun olduğunu ve ürünün yıl sonuna kadar piyasaya sürüleceğini iddia ediyor. Öte yandan, Sam Altman destekli Merge Labs gibi şirketler de "ultrason" kullanarak kafatasını delmeden beyin dalgalarını çözmenin yollarını arıyor.

ABD'de bu teknolojiler henüz deneysel aşamadayken, Çin ticari kullanım için ilk beyin-bilgisayar arayüzünü onaylayarak bu yarışta öne geçti.

Eğer Sabi'nin iddiaları gerçeğe dönüşürse, yakın gelecekte klavye ve fareler yerini sadece şık bir bereye bırakabilir. Ancak o güne kadar, zihin gücüyle tweet atmak isteyenlerin cerrahi operasyon masasına yatması ya da sabırla beklemesi gerekecek.