Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nde hizmet veren Türkiye'nin en büyük zincir marketlerinden birinde kaydedilen görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı.



Markette 'bölge sorumlusu' olarak çalışan bir erkek, bilgisayar başında oturmakta olan kadın çalışana önce tokat ve yumrukla saldırdı. Şaşkınlığa uğrayan genç kadın, kendini darbelerden korumak için yere kapandı. Yerde kadın çalışanı tekme ve tokatlarla darp etmeye devam eden bölge sorumlusunun görüntüleri milyonlarca kişi tarafından tepkiyle karşılandı.



DAYAKÇI ÇALIŞANA ÇİFT SORUŞTURMA



Söz konusu görüntülerin ardından şiddet görüntülerine ilişkin adli soruşturma başlatılırken, market zinciri de 'bölge sorumlusu' olarak çalışan personeli görevinden uzaklaştırarak idari soruşturma başlattı.