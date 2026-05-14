Sağlıklı atıştırmalıklar arasında favori gösterilen ay çekirdeklerinde büyük bir kriz patlak verdi. ABD'nin önde gelen gıda tedarikçilerinden biri olan George J. Howe Co., paketleme hatası nedeniyle binlerce kilo ürünü raflardan çekme kararı aldı. Dev market zinciri Walmart'ın da dahil olduğu bu geri çağırma operasyonu, tüketiciler için ciddi bir sağlık uyarısı taşıyor.

HİÇ BEKLENMEYEN BİR ŞEY ÇIKTI

Geri çağırma kararının arkasındaki sebep, ürünlerin içinde etikette belirtilmeyen kaju fıstığı bulunma ihtimali. Ay çekirdeği paketlerinin içine "yanlışlıkla" karışan bu ağaç fıstığı, özellikle alerjisi olan bireyler için hayati tehlike oluşturabiliyor. Şirket, hatanın paketleme sistemindeki bir güncelleme sırasındaki "gözden kaçırma" sonucu yaşandığını itiraf etti.

MARKET RAFLARIYLA SINIRLI DEĞİL

Sadece market rafları değil; havalimanları, yemek hizmeti veren kuruluşlar ve özel perakendeciler de bu durumdan etkilendi. Toplamda 23 eyalete yayılan yaklaşık 6 tonluk ürün grubu için uyarı yapıldı. Henüz bir zehirlenme veya hastalık bildirilmese de, uzmanlar bu ürünlerin tüketilmemesi konusunda uyarıyor.

SEVENLERİ ÜZSE DE SAĞLIK DEPOSU

Bu olay çekirdek severleri üzse de uzmanlar ay çekirdeğinin besin değerini korumaya devam ediyor. Cleveland Clinic verilerine göre, doğru ve güvenilir şekilde üretilen ay çekirdeği:

-E Vitamini Deposudur: Hücre sağlığını korur.

-Bakır Kaynağıdır: Beyin fonksiyonlarını destekler.

-Kalp Dostudur: İçerdiği sağlıklı yağlar sayesinde kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olur.

TÜKETECEKLERE TAVSİYE

Alerjiniz varsa, paketli gıdaların üzerindeki "şu tesiste üretilmiştir" uyarılarını dikkatle okumayı ihmal etmeyin. Eğer bahsi geçen markanın ürünlerine sahipseniz, iade süreçleri için satış noktalarıyla iletişime geçebilirsiniz.