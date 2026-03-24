Fransız futbolunun dünyaya kazandırdığı en büyük isimlerden olan Zinedine Zidane, yıllar sonra teknik direktörlüğe geri dönüyor. Son olarak 2021 yılında Real Madrid'i çalıştıran 53 yaşındaki futbol adamı, Fransa Milli Takımı'nın başına geçecek.

ESPN'de yer alan habere göre Zidane ile Fransa Futbol Federasyonu ile arasında sözlü anlaşmaya varıldı. Haberde, mevcut teknik direktör Didier Deschamps'ın 14 yıllık görev süresinin dolmasıyla birlikte Zidane'ın koltuğu devralacağı ifade edildi.

ÖNCE DÜNYA KUPASI

Zidane'ın görev başı yapmak için, Deschamps'ın ayrılığını beklediği belirtildi. Habere göre Zidane, 2026 Dünya Kupası Fransa adına tamamlandığı anda Deschamps'tan koltuğu devralacak.