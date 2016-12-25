Son dakika… Karadeniz’e düşen Rus uçağı Kızıl Ordu Korosu’nu taşıyordu

Rusya Savunma Bakanlığı'na ait, 92 kişiyi taşıyan Tu-154 tipi uçak, Soçi'den havalandıktan kısa süre sonra düştü. Bu haber, dünya medyasına bomba gibi düşerken, Suriye'nin Lazkiye kentine gittiği öğrenilen uçağın Kızıl Ordu Korosu üyelerini taşıdığı ortaya çıktı.

Rusya Savunma Bakanlığı'na ait, 92 kişiyi taşıyan Tu-154 tipi uçak, Soçi'den havalandıktan kısa süre sonra düştü. Bu haber, dünya medyasına bomba gibi düşerken, Suriye'nin Lazkiye kentine gittiği öğrenilen uçağın Kızıl Ordu Korosu üyelerini taşıdığı ortaya çıktı.

Savunma Bakanlığı, uçakta bulunanların bir listesini yayınladı. Buna göre; sekiz mürettebatla havalanan uçakta, dokuz gazeteci, sekiz askeri personel, iki sivil yetkili, bir uluslararası yardım organizasyonu çalışanı ve Kızıl Ordu Korosu’ndan 64 kişi bulunuyordu.

Koro Şefi Valery Halilov’un da uçakta olduğu öğrenildi.

Kızıl Ordu Korosu, Sovyetler döneminde 1928 yılında özellikle savaş koşullarında askerlere ve SSCB halklarına moral vermek amacıyla gösterilere başladı.

Koro, değişik birliklerden gelen, farklı rütbelerde subay ve askerlerin görev aldığı solistler, koro elemanları, orkestra ve dans gruplarından oluşuyor.

Repertuarında 2 binden fazla eser bulunan koro, Rus halk şarkılarından opera aryalarına, pop müzik şarkılarından rock parçalarına kadar geniş bir yelpazede eserler seslendiriyor.

Pek çok ülkede konserler düzenleyen Kızıl Ordu Korosu, Türkiye programında seslendirdiği Türkçe parçalarla da büyük beğeni toplamıştı.

“Sex Bomb” ve “Hey Jude” gibi pop klasiklerine uzanan geniş bir yelpazede şarkılar söyleyen ekibin, en sevilen şarkıları arasında “Katyuşa”, “Kalinka”, “Kernina” ve “Ave Maria” gibi eserler yer alıyor.