Borsanın lideri futbol

Borsa İstanbul, yılı yüzde 8 yükselişle tamamlamaya hazırlanıyor. BIST 100 endeksinde en iyi performansı Trabzonspor sergiledi. Zirvede bordo mavili kulübü Galatasaray ve Beşiktaş takip etti

Borsa İstanbul, yılı yüzde 8 yükselişle tamamlamaya hazırlanıyor. BIST 100 endeksinde en iyi performansı Trabzonspor sergiledi. Zirvede bordo mavili kulübü Galatasaray ve Beşiktaş takip etti

Küresel piyasalarda yaşanan sert dalgalanmalarda hasara uğrayan Türk varlıkları, asıl büyük darbeyi Donald Trump'ın ABD Başkanı olarak seçilmesinden aldı. 7 Kasım'da ABD'de yapılan seçim yarışında ipi Trump'ın göğüslemesiyle dünyada başlayan dolar fırtınası gelişen ülke piyasalarına büyük zarar verdi.

Trump'ın altyapı yatırımlarına ağırlık verecek olması, korumacı bir ekonomiyi tercih etmesi doları güçlendirirken, sermaye çıkışlarını da hızlandırdı. Borsa İstanbul 29 Aralık tarihi itibarıyla yılı yüzde 8.9 yükselişle tamamlamaya hazırlanıyor.

ZİRVEYE ÜÇ TAKIM YERLEŞTİ

Yabancı yatırımcıların gözdesi Türk bankaları bu yıl gözden düşerken, şaşırtıcı bir hamle yapan spor kulüpleri BIST 100 endeksinin en iyi performans gösteren hisseleri olmayı başardı.

BIST 100 endeksinin şampiyonu yüzde 121.09 yükselişle Trabzonspor olurken, onu yüzde 83.46'lık yükselişle Galatasaray Sportif takip etti. En iyi performansa imza atan 3'üncü hisse ise yüzde 79.77 artışla Beşiktaş Futbol Yatırımları oldu.

Borsada 4'üncü yüzde 73.77'lik yükselişle Koza Madencilik, oldu. Bu şirketi sırasıyla yüzde 65.87 artışla İpek Doğal Enerji, yüzde 65.35'lik yükselişle Eczacıbaşı ilaç, yüzde 63.90 ile Ereğli Demir Çelik, yüzde 61.29'luk yükselişle Tekfen takip etti.

Dolar düştü, borsa hareketlendi

ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz artıracağı yönündeki beklentilerle gelişen ülkelerden sermaye çıkışı artarak devam ederken, dolar küresel çapta değer kazandı. Gelişen ülke para birimleri ile birlikte TL'de de dolar karşısında geriledi. Ancak, TL en büyük kaybı Trump'ın başkan seçilmesi ile yaşadı.

TL dolar karşısında yılbaşından bu yana yüzde 21, Euro karşısında yüzde 16 değer yitirdi. Trump'ın başkan seçilmesinden bu yana geçen son iki ayda lira, dolar karşısında 13.8 değer yitirirken, Euro karşısında ise yüzde 8.2 zayıfladı.

Dolar günü 3.5320 liradan, Euro 3.6930 liradan günü tamamladı.

Dün küresel piyasalarda doların gerilmeye başlaması ile birlikte Borsa İstanbul da gevşemeye başladı. Borsa güne yüzde 0.06'lık düşüşle 77.504 puandan başladı. Noel tatili dolayısıyla işlem hacimleri sınırlı kalırken, riskten kaçınmak için yeni pozisyon almak istemiyor. BIST 100 endeksi günü yüzde 0.37 yükselişle 77.835 puandan tamamladı.